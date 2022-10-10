Ракеты закончатся, а мы как стояли, так и будем стоять: что пишут украинцы в сети после массированного удара

Украинцы преимущественно не боятся "злобы" путина

Утром 10 октября Украина была массированно обстреляна российскими ракетами, которые привели к многочисленным погибшим, раненым, а также к разрушениям критической и гражданской инфраструктуры в большинстве украинских регионов. Однако, хотя россия пыталась этим запугать украинцев и сломить сопротивление, граждане не столько испуганы, как разъяренные и настроенные на еще большую борьбу.

На утренние взрывы по территории Украины отреагировали разные блогеры и политики. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут написал на своей странице в Twitter, что ракетные удары мало что изменят в войне. Так же считают большинство украинцев в Twitter, ведь не многих спустя более 7 месяцев полномасштабной войны схватил страх.

Пользователи сети успели пошутить о повреждении так называемого "моста Кличко" в Киеве. Некоторые считают, что нужно дать возможность мэру Киева самостоятельно разобраться с российским президентом после войны.

Украинский блоггер Игорь Лаченков также прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что цель россии – переговоры, ведь они уже проигрывают в войне.

Кроме того, некоторые украинцы настроены не столь положительно. Они считают, что эти ракетные удары не приведут к скорейшему завершению войны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Сергей Притула и Сергей Стерненко открыли сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать оккупантов. Уже собрано более 75 миллионов гривен.