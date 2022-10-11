"Бавовна" в Крыму и смена приоритетов Украины: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

На утро вторника, 11 октября, многие до сих пор отходят от мощных вчерашних обстрелов, однако агрессор продолжает угрожать Украине.

"Телеграф" собрал новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Угроза прошла не полностью

Враг ночью снова атаковал Запорожье, местами над городом вздымается дым.

Целями врага стали объекты инфраструктуры, информируют власти. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

В Запорожье дым после обстрела

Местные паблики пишут, что было прямое попадание в один из общественных коммерческих объектов Запорожья, и на месте большой пожар.

Кроме того, в Черном море находятся два ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр" наготове, — сообщает ОК "Юг".

Последствия обстрелов 10 октября

Вчерашний обстрел сравним только с обстрелом 24 февраля, — под удар попали 12 областей, в результате него погибли 14 человек, еще 97 пострадали, рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Приоритеты Украины изменились

Если до 10 октября долгое время Украина просила у западных партнеров дальнобойное оружие, то сейчас изменила список необходимого, сделав акцент на оборонном оружии.

Так, Украина просит передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), противоракетных, минометных и артиллерийских систем, пишет Foreign Policy.

Может ли открыто вступить в игру Беларусь?

Накануне россия и Беларусь заявили о совместном развертывании войск для "защиты" союзного государства.

Но, несмотря на воинственные заявления самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко, армия страны не готова вступить в войну против Украины, считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) тоже считают, что контингент тех войск будет состоять из мобилизованных или призывников, имеющих низкий уровень подготовки и не представляющих значительной угрозы для Украины.

В Крыму случилась "бавовна"

В оккупированном Джанкое вчера раздался взрыв на территории воинской части, где находится 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа рф.

Крымские паблики сообщают, что есть погибшие и раненые.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 230: ВСУ давят на Донбассе, а Украина отходит от масштабного ракетного удара.