Ракетные удары по Украине: Запад ответит россии по трем направлениям

Эксперт Руслан Бортник рассказал "Телеграфу", как союзники Киева будут реагировать на эскалацию

Массированные ракетные обстрелы Украины со стороны россии, безусловно, приведут к расширению номенклатуры военных поставок украинской стороне и повысят уровень политической и финансовой поддержки Киева со стороны Запада. Но уровень эскалации в войне будет увеличиваться.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" сделал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Думаю, что реакция будет финансовой, военно-технической и политической. Вероятнее всего, этот ракетный террор подтолкнет Запад к расширению номенклатуры военных поставок в Украину. Прежде всего имеется в виду — средства противоракетной обороны (не противовоздушной, а именно противоракетной), которые Украина долгое время просит прежде всего у США и у других партнеров. Возможно — авиация третьего четвертого поколения (F-15, F-16). Возможно — более дальнобойные ракеты. Безусловно, возможно — танки современные, западные", — говорит эксперт.

По его словам, кроме того, Украина может рассчитывать на расширение финансовой поддержки, в том числе на восстановление объектов энергетической инфраструктуры.

"И я не исключаю, что с политической точки зрения эти ракетные атаки на Украину приведут к более быстрому признанию россии страной-спонсором терроризма со стороны США. Возможно, к каким-либо решениям НАТО о создании переходных форматов сотрудничества с Украиной по аналогии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Потому что украинская заявка пошла на членство в Альянсе. Конечно, кроме осуждений, заседаний и прочего. Возможно, приведет еще к каким-то решениям, связанным с украинской евроатлантической интеграцией. Ракетная атака приводит к очередному фазовому скачку в конфликте между россией и Западом и между рф и Украиной. В рамках этого фазового скачка стороны расширят усилия, направленные на ведение войны, и безусловно поднимут уровень эскалации", — отмечает Бортник.

Как ранее сообщал "Телеграф", утром 11 октября россия атаковала еще одну ТЭС — на этот раз в Винницкой области. Использовали дроны-камикадзе. В СНБО считают, что у россии проблемы с количеством ракет и устроить Украине постоянный ракетный террор их не хватит.

Также мы писали, что утром и днем 10 октября российские оккупанты осуществили масштабный обстрел территории Украины.