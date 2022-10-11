Есть три варианта: Ким объяснил, чего россия хочет добиться шквалом ракет по Украине

Не исключено, что дело в банальном идиотизме

россия второй день наносит массированные ракетные удары по Украине, воздушная тревога длится много часов подряд, и на то могут быть три причины.

Их озвучил в своем канале в Telegram руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он заметил, что 11 октября в Украине высокая эффективность работы средств противовоздушной обороны, однако пока радоваться рано.

"Первый вариант, что русские специально держат в подвалах население и пускают ракеты партиями понемногу, чтобы тревога была долго, чтобы мы морально истощались", — предположил Ким.

Второй вариант, по его словам, что ракеты специально облетают украинское ПВО, чтобы найти слабые места и ударить по ним. Подтверждением этой теории могут служить многочисленные свидетельства, что 11 октября российские ракеты активно маневрируют, кружат и меняют направление в полете.

"Третий вариант, — они просто нелогичные идиоты, что тоже очень вероятный вариант развития событий", — подытожил Ким.

Как сообщал "Телеграф", 10 октября был, пожалуй, самый большой обстрел после 24 февраля, тревога длилась более пяти часов и россия выпустила 84 ракеты.