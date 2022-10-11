США сделали печальное для путина заявление о ракетах для Украины

Об очередной партии военной помощи США и другие страны НАТО будут говорить в Брюсселе 12-13 октября

После массированных ракетных обстрелов россиян по мирным городам Украины в США заявили, что не исключают никаких возможностей по поставке Украине дальнобойного оружия, в том числе тактических баллистических ракет. Однако на этом этапе конкретных данных по этому поводу еще нет.

Об этом во вторник, 11 октября, в эфире ABC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Ему задали вопрос о том, планируют ли США отправлять Киеву тактические баллистические ракеты, на что он ответил следующим образом:

"Мы не исключаем никаких возможностей. Мы с ними разговариваем каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США снова собирает встречу Контактной группы по Украине с участием около 50 стран, чтобы обсудить ее потребности. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня".

Напомним, что несколькими днями ранее США отметили тот факт, что российские власти сознательно идут на обострение ситуации в Украине, после чего заявили, что будут продолжать поставки оборонной помощи для ВСУ. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что именно Кремль развязал войну, и у них есть возможность вывести свои войска из Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в НАТО заявили, что не могут допустить победы РФ в войне с Украиной, а потому также усилят военную помощь нашей стране.