Украина пережила самый масштабный удар по энергосистеме: в Минэнерго оценили повреждения

После обстрела Украина приостановила экспорт электроэнергии

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины за последние два дня стали самыми масштабными за всю историю.

Как рассказал в эфире единого телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, до 30% всех энергообъектов нашей страны получили повреждения.

По словам министра, в результате обстрелов пострадала почти вся территория Украины, а удар был нанесен не только по энергосистеме нашей страны, но и всего ЕС, поскольку правительству пришлось приостановить экспорт энергии. Он добавил, что европейские партнеры приняли это решение с пониманием, "потому что таких ударов энергосистема ни одной стран мира за всю историю никогда не видела".

Галущенко сообщил, что усилия по ликвидации последствий были приняты сразу же, а на сегодняшний день уже видно, что это неплохо удалось.

В частности в Киевской области энергообеспечение было восстановлено, а новые ограничения вводить не будут. Также он добавил, что на старт отопительного сезона атака не повлияет, хотя и создала дополнительные риски.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября Украина подверглась сильному ракетному обстрелу, сопоставимому с обстрелом 24 февраля. В результате этого пострадал ряд украинских городов, включая и Киев.

Из-за повреждений объектов инфраструктуры Минэнерго пришлось объявить о решении приостановить экспорт электроэнергии.