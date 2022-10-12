Укр

Украина пережила самый масштабный удар по энергосистеме: в Минэнерго оценили повреждения

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обстрелы Киева
Обстрелы Киева

После обстрела Украина приостановила экспорт электроэнергии

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины за последние два дня стали самыми масштабными за всю историю.

Как рассказал в эфире единого телемарафона министр энергетики Украины Герман Галущенко, до 30% всех энергообъектов нашей страны получили повреждения.

По словам министра, в результате обстрелов пострадала почти вся территория Украины, а удар был нанесен не только по энергосистеме нашей страны, но и всего ЕС, поскольку правительству пришлось приостановить экспорт энергии. Он добавил, что европейские партнеры приняли это решение с пониманием, "потому что таких ударов энергосистема ни одной стран мира за всю историю никогда не видела".

Галущенко сообщил, что усилия по ликвидации последствий были приняты сразу же, а на сегодняшний день уже видно, что это неплохо удалось.

В частности в Киевской области энергообеспечение было восстановлено, а новые ограничения вводить не будут. Также он добавил, что на старт отопительного сезона атака не повлияет, хотя и создала дополнительные риски.

Как сообщалось ранее, утром 10 октября Украина подверглась сильному ракетному обстрелу, сопоставимому с обстрелом 24 февраля. В результате этого пострадал ряд украинских городов, включая и Киев.

Из-за повреждений объектов инфраструктуры Минэнерго пришлось объявить о решении приостановить экспорт электроэнергии.

Теги:
#Украина #Россия #Обстрел #Минэнерго #Герман Галущенко