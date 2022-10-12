Иллюзии пошатнулись: в россии начали изучать мнение население о "потере" Крыма

Российским властям интересно, насколько население готово сражаться за Крым

В кремле после недавнего взрыва на мосту через Керченский пролив начали изучение настроений населения относительно возвращения Крыма под контроль Украины.

Как сообщает созданный Силами специальных операций ВСУ Центр национального сопротивления, тем самым российские власти хотят узнать, как их граждане воспримут подобное поражение и готовы ли они защищать Крым.

Отмечается, что взрыв на мосту, который соединяет оккупированный полуостров с россией, пошатнул иллюзию о том, что Москва способна обеспечить мир и стабильность в Крыму, а потому и было решено провести срочное изучение мнения населения.

В частности, наиболее российские власти интересует то, готовы ли их граждане воевать против Украины в случае потери контроля над полуостровом, поскольку по предварительным данным в самом Крыму население недовольно мобилизацией и к войне не готово. Также оккупантов беспокоит деятельность местного подполья.

"Пока неизвестно, используют ли россияне результаты исследования публично. Но если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что "русский народ готов бороться за Крым", — говорится в сообщении.

Результаты исследования должны появиться в средине октября.

Как сообщалось ранее, о взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Согласно записям с моста там взорвался грузовик со взрывчаткой, однако остается неизвестным как он туда попал, поскольку россияне заявляли, что тщательно проверяют все транспортные средства, которые заезжают на мост.

Его повреждение заметно ограничивает возможности российской группировки войск на юге Украины, так как делает невозможным быструю переброску снабжения и резервов с территории россии через Крым.