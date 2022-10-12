"Рамштайн-6" и запрет некоторых лекарств в Украине: 5 новостей, которые вы могли пропустить

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Два дня массированных ракетных обстрелов Украины только ухудшили отношение мира к россии, и к утру среды, 12 октября, есть неплохие новости для украинцев.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Рамштайн-6

Уже сегодня состоится очередное, уже шестое заседание рабочей группы Рамштайн.

Как всегда, западные союзники будут согласовывать очередной пакет военной помощи Украине. Скорее всего, на этот раз его основу будут составлять системы ПВО.

Однако в США уже намекают, что Киев может рассчитывать на большее. Это и неудивительно, ведь накануне Рамштайна Йенс Столтенберг подчеркнул – победы россии на поле боя допускать нельзя.

Очередные обстрелы

Ночью враг выпустил 7 ракет по Запорожью и пригороду, одну сбили. В селе возле областного центра частично разрушен дом, из-под завалов достали три человека. К счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений.

По Никополю ночью выпустили более 100 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, задело жилые дома, садики, школу, магазины, газопроводы, линии электропередач. Тяжело ранена 6-летняя девочка и две женщины.

Оружие для Украины

Еще четыре американских системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину.

Также была получена современная немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T, которая на новом уровне дает защиту гражданскому населению.

"Ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит", — говорит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, Германия в сотрудничестве с Данией и Норвегией предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana, сообщает немецкое правительство.

Запрет части лекарств в Украине

Минздрав определил 35 лекарственных средств, подлежащих временному запрету на применение в Украине из-за участия в их изготовлении субъекта, расположенного в рф.

Речь о таких средствах как:

Нормодипин

Колумид

Стугерон

Тебантин

Гропринозин

Районом

Зилола

Диротон

Сентор

Нифуроксазид

Стопдиар

Амлодипин-периндоприл

Мертенил

Тербизил

Предизин.

Ограничения планируется ввести в отношении этих препаратов в различных формах выпуска, в целом таких форм 35.

Байден насмехается над Путиным.

Президент США Джо Байден назвал "смешными" цели президента россии владимира путина, которыми он обосновал свое вторжение в Украину.

"Вы послушайте, что он говорит. Ему хочется быть руководителем россии, которая объединила всех русскоязычных. Я считаю, что это иррационально. Он ожидал, что его встретят с распростертыми объятиями. Он просто просчитался", — подчеркнул Байден в интервью CNN.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 231: ВСУ "дают прикурить" оккупантам на фронтах, россияне мстят обстрелами городов.