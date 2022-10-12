Еще одна категория мужчин может уехать из Украины: список документов

У лица должны быть все соответствующие документы

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину военнообязанным украинцам выезд за границу запрещен. В настоящее время большое количество мужчин не имеют права покинуть территорию страны из-за всеобщей мобилизации. Однако это не касается тех мужчин, которые имеют группу инвалидности. Для них выезд за границу никак не ограничен.

Об этом напомнили в Государственной пограничной службе Украины. Как отмечается, хотя выезжать такие лица за границу Украины имеют право неограниченное количество раз, при себе они должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Чтобы получить разрешение на пересечение границы, мужчине с инвалидностью необходимо показать один из перечисленных документов пограничной службе. Он должен подтверждать соответствующий статус личности.

Удостоверение-подтверждение, что человек, пытающийся уехать, является лицом с инвалидностью;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

пенсионное удостоверение или подтверждающее назначение социальной помощи. Обязательно должна быть указана группа и причина инвалидности;

справка о льготах лицам с инвалидностью, не имеющим права на соцвыплаты или пенсию.

Сообщения ГПСУ

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине могут изменить условия для выезда мужчин за границу по программе "єВідрядження". В частности, планируется значительно уменьшить сумму залога.