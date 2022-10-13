Новая система ПВО для Украины: что известно о французских "Crotale"

Они должны прибыть в ближайшие недели

На фоне массированных ракетных ударов по Украине, произошедших в понедельник, 10 октября, многие лидеры стран-партнеров согласились предоставить еще больше вооружения, в частности, для защиты неба от атак. Франция, по словам президента Эммануэля Макрона, планирует предоставить Украине новые зенитно-ракетные комплексы Crotale для перехвата ракет и самолетов.

По информации телеканала SkyNews, такое оружие Украине передадут уже в ближайшие недели. Разработан "Crotale" в 1970-х годах французской фирмой Thomson-CSF/Matra и предназначен для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Был принят на вооружение не только Франции, но и Финляндии, Греции и Нидерландов. ЗРК с момента создания неоднократно модернизировался.

"Сейчас новая фаза бомбардировок с земли, моря, воздуха и беспилотников по основной инфраструктуре и гражданскому населению", — заявил Макрон, комментируя передачу вооружения.

Кроме того, такой комплекс может использоваться в двух целях: для противовоздушной обороны стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет, а также для непосредственного прикрытия боевых порядков войск. Он существует в двух вариантах базирования: движущемся наземном и корабельном варианте. Дальность стрельбы: 500-10000 м, высота поражения: до 6000 м.

Французский ЗРК Crotale

Как сообщал "Телеграф" ранее, Франция подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Помимо ЗРК Crotale в него входят новые артиллерийские установки.