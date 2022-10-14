ВСУ продвигаются под Сватово и мешают врагу на юге: актуальные карты боев в Украине

Захватчики продолжают свои гибридные атаки, пока ведут позиционные бои и обстреливают мирные города

Российские оккупационные войска, по факту официально признанные террористическими, пока не слишком сбавляют темпы боевых действий на разных направлениях фронта. На протяжении предыдущих суток весьма "жарко" было в районе Сватово, Кременной, а также на севере Херсонщины. Следует отметить, что успехи ВСУ на Донетчине не могут не радовать, ведь уже упомянутое Сватово считается одним из ключевых для успешного контрнаступления украинских защитников городов.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, россияне продолжают вести свою гибридную атаку, совмещая позиционные бои и с ударами по украинской инфраструктуре с помощью ракет и беспилотников. При этом в отдельных районах фронта их оборона и в целом военные позиции посыпались, словно карточный домик. Этому способствует большое количество потерь, отсутствие боевого опыта и низкий моральный дух. С помощью таких манипуляций продвижений россиян на Донбассе заметно замедляется.

Карта боев в Украине 14.10.2022

Восток Украины

Как уже упоминалось, за предыдущие сутки ВСУ удалось достичь определенных успехом в северо-восточном направении Харьковщины — совсем рядом со Сватово. Некоторые россияне добровольно сдавались в плен, чтобы сохранить себе жизни. Это происходило в районе населенного пункта Крохмальное. Помимо этого украинцам удалось якобы взять под контроль еще несколько сел, среди которых Берестовое, Пещаное и Табаевка.

Карта боев в Харьковской области 14.10.2022

Росссияне заметно нервничают — рядом с Кременной, которую противник надеется удержать, проводятся различные оборонные действия. Несмотря на их попытки доказать, что они контролируют весь район — по направлению к Сватово и Рубежному, это больше выглядит на ведение войны "на словах".

На Донетчине тем временем продолжаются наземные атаки врага, которому частично везет на южных подступах к Бахмуту. Согласно данным Генштаба ВСУ, нашим парням удалось отбиться под Бахмутским, Иванградом и Озаряновкой.

Карта боев на Донбассе 14.10.2022

Также известно об ударах оккупантов по Марьинке, что под Донецком. Не исключено, что российские оккупанты планируют продолжать бои на западном направлении под Донецком и готовить наступление у района Невельского.

Юг Украины

На Херсонщине россияне продолжают активничать в северном и северо-западном направлении. Их попытки штурмовать в районе Костромки и Сухих Ставок оказались напрасными. Продолжаются боевые столкновения в опасной близости к освобожденному ВСУ Давыдову Броду, также было громко рядом с Ищенками. Обстреливаются украинские позиции под Правдиным, Терновыми Подами и Солдатским.

Карта боев за Херсон 14.10.2022

Тем временем наши защитники не забывают рушить логистические пути оккупантов на юге. Согласно заявлениям ОК "Юг", накануне были повреждены понтоны и баржевые переправы через Днепр и Ингулец в различных местах. Регулярно уничтожаются склады с боеприпасами и командно-наблюдательные пункты.

На Запорожском направлении не было замечено никаких наземных атак или попыток продвинуться вглубь поля. При этом россияне продолжали обстреливать мирное население Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Зачастили использоваться иранские дроны — для уже "традиционных" запугиваний жителей Одесской области. Впрочем, большинство целей успешно уничтожается средствами ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие потери несут россияне на южном направлении фронта. Стоит отметить, что на этом отрезке фронта захватчики регулярно теряют важную военную технику, к примеру, систему "Солнцепек".