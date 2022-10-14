Увеличение угрозы со стороны рф и Беларуси и "зрада" от Илона Маска: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро пятницы, 14 октября, праздничное для всех украинцев, однако нужно быть очень осторожными, потому что враг продолжает угрожать Украине.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Знаковый, но опасный день

14 октября отмечают День защитников и защитниц Украины, а также Покрову.

Зная склонность агрессора к знаковым дням, можно ожидать, что россия попытается "поздравить" украинцев усиленными обстрелами, поэтому в эту пятницу нужно более пристально соблюдать меры безопасности.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не расслабляться, соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги.

По данным ОК "Юг", у рф в Черном море сейчас 20 ракет типа "Калибр".

Ночные обстрелы

Под утро враг направил три ракеты С-300 по Запорожью, поражены объекты инфраструктуры, возникли пожары. Предварительно без пострадавших.

В Никополе и других районах Днепропетровщины также было громко, в частности, работала ПВО и залетали "шахиды".

лукашенко нагнетает обстановку

Беларусь вводит режим "контртеррористической операции" из-за якобы угрозы со стороны соседних стран, — заявил глава МИД страны Владимир Макей.

Кроме того, журналисты сообщают, что власти Беларуси решили скрыто все же провести мобилизацию под видом "проверки военной пригодности", — об этом пишет Наша Ніва.

Илон Маск снова разочаровывает украинцев

Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине, — об этом пишет CNN, ссылаясь на письмо, которое SpaceX направила в Пентагон.

У Илона Маска заявили, что "больше не могут продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше", и предложили взять на себя финансирование Пентагону. Речь идет о расходах в размере 120 млн. дол. к концу года и 400 млн дол. в течение последующих 12 месяцев.

Новая маленькая "бавовна" в БНР

Утром в Новооскольском округе Белгородской области работали средства ПВО, обломки ракет упали у железной дороги и повредили линии электропередач, движение поездов остановлено, — заявляет губернатор Гладков.

Последствия аварии на железной дороге в Белгородской области россии

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