"Ничто нас не остановит": Зеленский и Залужный мощно поздравили защитников и защитниц Украины (видео)

Этот день является самым важным праздником воинов

Ежегодно в Украине отмечают День защитников и защитниц 14 октября. В этом году этот праздник приобрел еще большее значение из-за полномасштабного вторжения россии и ежедневной обороны украинских территорий воинами Вооруженных сил. В честь этого бойцов достойно приветствуют высшие должностные лица.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сильное видео с кадрами боев украинских воинов против российских захватчиков и освобождения территорий. Он отметил, что они "изменили свою жизнь, чтобы не изменилась наша".

"Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто сражается за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто непременно победит сейчас. Победит так, что это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народу, который всегда хотел больше всего одного – свободы. Для себя. И для своих детей", — говорится в сообщении президента.

Видео с поздравлением

Приветствие Зеленского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также поздравил украинских воинов с праздником. Он отметил, что в этом году украинцы показали, что значит быть смелыми и бороться за собственную свободу.

"В жестоких боях, под стальным дождем русских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости русской армии. А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас", — подчеркнул Залужный.

Приветствие Залужного

Как сообщал "Телеграф" ранее, День защитников и защитниц Украины не случайно отмечается именно 14 октября. Кроме того, в этот день есть несколько связанных праздников.