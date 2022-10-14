Данилов рассказал, когда у россии закончатся ракеты

Для того чтобы пополнить свои запасы, понадобится несколько лет

В российской федерации, в последние дни усилившей обстрелы мирных украинских городов, осталось около четверти высокоточных ракет из общего количества, находившегося у нее до полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания НВ сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя вопросы журналиста о том, когда у россии могут закончиться ракеты.

"Могу сказать, что это время уже приближается", — сказал он, отметив, что работа украинской разведки находится на безупречном уровне.

По словам Данилова, на сегодняшний день разведчикам удалось установить количество высокоточных ракет с небольшой погрешностью. Речь идет именно о тех ракетах, которые для Украины приносят самые большие хлопоты.

Что касается других боеприпасов такого типа, но еще советского производства, к примеру ракеты С-300, то их осталось еще немного, но гораздо меньше, чем до вторжения 24 февраля.

"Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от того общего количества, которое было у них на 24 февраля", – подытожил Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский министр Алексей Резников прокомментировал проблемы россии в возобновлении ракет, которыми она постоянно засыпает мирные города нашего государства. В частности, по словам политика, для обновления своих запасов россии понадобится не менее пяти лет.