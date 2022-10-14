Чем так важен Starlink для ВСУ и есть ли альтернативы: военный эксперт оценил заявление Маска

Владислав Селезнев объяснил "Телеграфу" важность устойчивой связи на войне против россии

Не исключено, что заявление американского бизнесмена Илона Маска по поводу того, что он отказывается финансировать спутниковую связь Starlink, является своеобразной попыткой проверить реакцию мирового сообщества. Впрочем, угроза отключения от сети Starlink существенна, поскольку ее блокирование может ощутимо ударить по Вооруженным Силам Украины. Ведь для ВСУ эта спутниковая связь уже стала важным компонентом в противодействии россии на войне.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник Владислав Селезнев.

"Starlink серьезно помогает украинским силам обороны поддерживать связь. Это уникальная система, которая не зависит от проводной связи, от возможностей стационарных сетей, которые россияне уничтожают в первую очередь. Ведь они понимают, что связь — это нерв армии, который обеспечивает быструю коммуникацию и синхронизацию действий.Соответственно, с помощью связи есть возможность эффективно синхронизироваться. Это устойчивая постоянная связь. По заявлению Маска, зная его определенную эксцентричную натуру, посмотрим, что он выдаст в эфир через два часа. Возможно, это такая себе попытка проверить реакцию мирового сообщества", — говорит он.

Однако, по словам Селезнева, в случае, если Маск прекратит финансирование Starlink в Украине, это будет дополнительным кейсом для украинских дипломатов, "так как связь действительно важна".

"Есть ли у нас альтернативные варианты? Есть, но будут ли они настолько эффективными и мощными, чтобы обеспечивать ту самую постоянную бесперебойную связь, вопрос открыт… Не уверен, что сейчас произойдет полная блокировка этой сети. Думаю, что надо наблюдать за ситуацией и готовиться к вариантам применения других возможностей, чтобы поддерживать коммуникацию", — отмечает эксперт.

Прогнозируя возможную реакцию Пентагона на предложение Маска о финансировании, Владислав Селезнев подчеркнул, что такое решение принимается на уровне правительства США и требует определенной процедуры, поскольку речь идет о выделении бюджетных средств Штатов на военные нужды Украины.

"Только появилось заявление Илона Маска, но нужно определенное время, чтобы эту заявку обработать, проработать варианты решения возникшей проблемы. Поэтому думаю, какое-то ответное заявление Пентагона будет. Мы можем только предполагать, но решение принимает Пентагон. Думаю, по этому поводу будет отдельное заявление Пентагона, возьмет ли он на себя финансирование, или возможно другие какие-то организации возьмутся за это дело, возможно даже и волонтерское движение нашей страны призовет к этому. Ничему не удивлюсь. Ведь сплоченность украинского общества порой творит чудеса", — говорит он.

Следовательно, эксперт предлагает дождаться реакции Пентагона, и уже после того отталкиваться от нее и делать далее какие-то прогнозы.

"Есть проблема, надо искать пути ее решения. Нужна связь, значит, следует искать. Если не Starlink, значит что-то другое. Но, конечно, совершенно очевидно, что вопрос обеспечения устойчивой бесперебойной связью нашей армии является приоритетным на уровне с обеспечением боеприпасами, современным оружием. Поскольку война четвертого поколения — это в том числе война коммуникаций. Поэтому связь крайне важна", — добавляет Селезнев.

Напомним, ранее сам Илон Маск в Twitter утверждал, что помощь Украине обошлась его компании в 80 млн долларов, а к концу 2022 года сумма расходов его предприятия SpaceX достигнет и даже превысит $100 млн.

Также "Телеграф" сообщал, что по оценкам пользователей соцсетей, такое поведение компании SpaceX может быть связано отнюдь не с проблемным финансированием. Маск, несколько недель подряд споривший с обычными украинцами относительно вероятного варианта окончания войны с рф, просто мог обидеться на обрушившийся на него шквал критики из-за попыток выставить Украину пророссийской страной.