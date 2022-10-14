Есть ли угрозы нападения на Украину со стороны беларуси: военный эксперт перечислил риски

Сергей Грабский проанализировал "Телеграфу", почему лукашенко объявил режим КТО

Объявление режима повышенной террористической опасности в беларуси может свидетельствовать о подготовке к маневрам или даже военным действиям, инспирированным россией. А на украинско-белорусской границе возможны новые провокации против Украины и сохраняется угроза проникновения на украинскую территорию диверсионных групп с севера.

Такое мнение высказал в комментарии "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Но, во-первых, этого (ориентировочного времени возможного нового вторжения, — Авт.) не знают даже они (белорусы, — Авт.). Во-вторых, не обязательно должно быть наступление (на Украину — Авт.). На сегодняшний день еще окончательно не понятно, к чему именно они готовятся. Если мы говорим об участии в войне, это не означает их прямого присоединения. Это может означать и полное содействие агрессии против Украины. А содействие может заключаться даже в том, что войска будут развернуты и будут держаться у границы, проводя серию командно-штабных и полевых учений. Этого уже будет достаточно, чтобы говорить, что они готовятся к войне, потому что мы вынуждены будем держать наши подразделения в определенном составе для обеспечения неприкосновенности границ. Сейчас речь не идет о том, что они нападут однозначно через некоторое время", — говорит он.

По словам эксперта, для отвлечения украинских сил со стороны беларуси будет достаточно действовать по аналогии с тем, как это делала россия в 2014 году, "когда она на участках границы, например, Харьковской области или Луганской обл. поднимала по тревоге подходившие войска, которые подходили на десятки метров к границе, а затем сворачивались и возвращались назад".

"Это называется провокационное сообщение. Такое может быть. Опять же мы увидим, насколько они будут разворачиваться, каково будет их количество и тому подобное. Тогда можно будет что-то сказать наверняка", — продолжает Грабский.

Полковник запаса ВСУ также напомнил, что об угрозах для Украины косвенно может свидетельствовать серия недавних заявлений со стороны белорусского руководства, "включая заявления министра иностранных дел беларуси Макея, который сказал, что на РБ готовится нападение".

"Это знаете, то, что они отрабатывали в течение многих лет на командно-штабных учениях. Такое впечатление складывается, что он взял бумажку с командно-штабных учений, по их легенде, и зачитал ее вслух", — отмечает эксперт, добавляя сохраняющиеся угрозы проникновения на украинскую территорию вражеских ДРГ.

Для этого, как уточняет офицер, вблизи границы в беларуси сосредоточена в том числе группа сил специальных операций.

"ССО (в беларуси, — Авт.) собственно именно для этого и предназначены. Именно поэтому мы ведем контрдиверсионную работу, постоянно проводя учения, усиливая наши посты, патрулирование и т.д. Наши Силы обороны постоянно ведут работу в этом направлении", — объясняет он.

Напомним, ранее непризнанный мировым сообществом президент беларуси александр лукашенко публично подтверждал участие республики в так называемой "военной спецоперации" в Украине, однако подчеркивал, что своих военных на украинские территории якобы не отправлял.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как самопровозглашенный президент беларуси лукашенко выступил с довольно странным заявлением о том, что в Украине якобы "формируются силовые подразделения" для свержения его диктаторского режима в республике.