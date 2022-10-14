Артиллерийские дуэли или активные сражения: эксперт объяснил, от чего зависят боевые действия зимой

Погода сыграет ключевую роль в зимних боевых действиях

Ход боевых действий в Украине во многом будет зависеть от того, какой будет температура воздуха зимой. Так в случае низких температур, можно ждать активных столкновений.

Как рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью OBOZREVATEL, в условиях теплой зимы, почва не позволит тяжелой технике активно перемещаться по полям.

По его словам, в войне уже появились предпосылки к перелому, однако украинцам стоит осознать, что к нему еще далеко.

Черник дал прогноз, что если зима будет холодной, то почва сможет промерзнуть и это позволит тяжелой технике перемещаться по полям, а не только по дорогам. А вот если она будет напоминать конец февраля 2022 года, то противник не сможет активно передвигаться по бездорожью, а значит война перейдет в состояние артиллерийских перестрелок. А новая фаза войны начнется, когда почва высохнет.

"Воевать на больших дорогах мы научились. Но противник также сделал выводы, поэтому маловероятно, что большие колонны противника будут двигаться зимой", — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии "Телеграфу" выразил убеждение, что Крым вернется под контроль Украины уже в первой половине 2023 года.