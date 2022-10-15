Ночные взрывы, новая помощь от США и смерть актера из "Гарри Поттера": 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали основные данные о том, что случилось в ночь с пятницы на субботу

Пока в некоторых регионах россии продолжает расцветать "бавовна", Украина по-прежнему страдает от российских обстрелов. Однако лишь войной мир не полнится, а мир не стоит на месте даже ночью.

Поэтому "Телеграф" собрал основные события за последние несколько часов, чтобы вы абсолютно точно ничего не пропустили за время, пока отдыхали. Новости касаются как нашей страны, так и происходящего за рубежом.

Ночные взрывы

Ночью неспокойно было сразу в двух районах Днепропетровщины — Никопольском и Криворожском, а также в Запорожье. Около часу ночи на город было направлены иранские дроны-шахиды, было несколько взрывов, после которых начался пожар.

Во второй раз оккупанты атаковали Запорожье уже ближе к шести утра. В городе раздалось не менее пяти взрывов. Глава ОВА Александр Старух заявил, что населенный пункт накрыли ракетами. Дополнительной информации пока нет.

Также ночью звучала "бавовна" на территории временно оккупированного Мелитополя.

США готовят новую военную помощь для Украины

Американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи — в этот раз на сумму 725 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома. В него должны войти новые боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковое вооружение, высокоскоростные ракеты HARM и многое другое.

Запад тайно готовится к возможной ядерной войне — The Guardian

Западные чиновники во многих странах занимаются разработкой тайного плана действий на случай ядерной войны. При этом рассматриваются варианты как российской атаки по Украине, так и по другим государствам. Как пишет The Guardian, прежде всего иностранные политики хотят избежать лишней массовой паники и иметь возможность успокоить население, которое все же побаивается эскалации со стороны рф.

При этом отмечается, что ядерный кризис все же считается весьма маловероятным.

В Турции — взрывы на угольной шахте

Не менее 20 человек погибли вследствие мощных взрывов, которые прогремели на угольной шахте в турецком городе Амасра. По информации издания Anadolu, трагедия произошла на уровне 300 метров. На момент аварии под землей находились не менее 60 сотрудников, часть из них выжила, проводится эвакуация.

Каст "Гарри Поттера" потерял еще одного актера

Вечером 14 октября стало известно о смерти британского актера Робби Колтрейна. Многие украинцы знают его по роли полувеликана Хагрида в фильмах о "Гарри Поттере". Мужчина несколько лет подряд боролся с серьезной болезнью и даже не мог ходить какое-то время. На момент смерти ему исполнилось 72 года.

Успехи украинцев на юге

За прошедшие сутки ВСУ на южном направлении фронта нанесли 13 успешных авиационных ударов по расположениям российских оккупантов. Были накрыты системы ПВО врага, склады с боеприпасами и пункты управления.

В результате россияне не досчитались склада в Бериславском районе, нескольких гаубиц "Мста-Б", двух "Градов" и минимум 18 солдат. Также повреждения получила и другая вражеская техника.

Детальнее о событиях субботы, 15 октября, вы можете узнать в нашем текстовом онлайне: Война — день 234: оккупанты пытаются окопаться, а мирные города страдают от ударов