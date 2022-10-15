Укр

Умирает больше половины: россия отказывается эвакуировать тяжело раненых солдат

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Получившие ранение российские захватчики не нужны даже собственной стране Новость обновлена 15 октября 2022, 08:58
Получившие ранение российские захватчики не нужны даже собственной стране

Медицинские учреждения на оккупированных территориях Украины забиты 300-ми россиянами

Объявленная в россии "частичная" мобилизация вряд ли поможет оккупационным войскам продержаться на фронте слишком долго. Все потому, что количество раненых вражеских солдат с каждым днем лишь увеличивается, а вот в рф отказываются принимать их на лечение. Особенный игнор получают те, кто находится в тяжелом состоянии.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в свежей сводке от 15 октября, передает "Телеграф". Наша разведка докладывает, что количество 300-х российских военнослужащих столь большое, что на временно оккупированных территориях Украины в больницах не хватает мест. Врачам приходится даже отказывать в лечении мирному населению — настолько отсутствуют свободные койко-места.

По данным украинских военных, что лишь в одну из донецких больниц за последнюю неделю было направлено около сотни раненых. В Токмаке Запорожской области переполнены абсолютно все медицинские учреждения.

Также весьма высоким является и процент погибающих на койке в больнице. В основном речь идет о тяжело раненых, которым украинские врачи в условиях оккупации не способны оказать всю необходимую помощь. А вот российская родина, как водится, бросила своих "сыновей".

"Из-за низкого качества медицинской помощи и отказ командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%", — отметили в Генштабе ВСУ.

Отметим, что эксперт Юрий Смелянский и вовсе считает абсолютно всех россиян "пушечным мясом", которое отправляют на войну лишь по прихоти диктатора путина. Поэтому большим потерям оккупационной армии удивляться и не стоит.

"Телеграф" также рассказывал, как обстоят дела на разных участках фронта. Для этого мы проанализировали свежие карты боев в Украине от Института изучения войны.

Теги:
#Россия #Война #Потери #Генштаб #Армия РФ