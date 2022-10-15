Расстреляли из-за телефона: на Херсонщине оккупанты убили ребенка

Россияне открыли огонь по детям

В Херсонской области оккупанты убили ребенка, когда увидели мобильный телефон в его руках.

Как сообщает издание "Мост" происшествие произошло в селе Гавриловка Нововоронцовской общины. Сообщается, что россияне открыли огонь, когда заметили, как дети ведут съемку их техники.

Как рассказал местный житель Дмитрий Бурлай, оккупанты увидели детей и сделали предупредительные выстрелы.

Школьников это напугало и они разбежались, однако россияне открыли огонь им в спину. Один ребенок получил ранение, а позже умер от полученных ранений.

Другие жители села подтвердили информацию односельчанина.

Как сообщалось ранее, во Львове медики спасли жизнь подростку из Донетчины. Во время одного из российских обстрелов на его голову обрушился потолок.

Другое происшествие произошло в Никополе, там во время одного из ночных ракетных ударов пострадала 6-летняя девочка. Чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось ампутировать ребенку обе ноги.

А в оккупированном Крыму россияне ремонтировали танк и случайно произвели выстрел из основного орудия. Снаряд пролетел восемь километров и угодил в жилой дом в Джанкое. Вследствие инцидента пострадала 11-летняя девочка.