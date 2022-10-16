Не только HIMARS – на передовой работает украинский «Буревий»

РСЗО украинского производства успешно громит врага

В то время, как Германия готовится передать ВСУ очередные установки реактивных систем залпового огня М270 MARS II, на фронте с успехом воюют украинские 220-мм РСЗО "Буревий".

Благодаря шасси авто "Татра", украинский РСЗО легко преодолевает любое бездорожье.

"Буревий" должен был стать глубокой модернизацией еще советского РСЗО "Ураган", прошедшего по 3 направлениям:

расширению номенклатуры боеприпасов в виде разработки КБ "Южное" более мощных боеприпасов с дальностью 65 км вместо стандартных 35 км, правда, их пока нет в наличии;

новому шасси в виде полноприводного грузового авто "Татра", что позволяет сделать "Буревий" более проходимым, быстрым (до 100 км/ч по шоссе), с автоматической трансмиссией, и защищенным – с бронированной кабиной, местом под рацию и личное оружие расчета из 4 человек;

созданию единого разведывательно-ударного комплекса благодаря оснащению цифровой системой управления огнём, включая систему обмена информацией на поле боя. Работая в паре с БПЛА, "Буревий" может в режиме онлайн получать целеуказание и накрывать врага огнем своих 220-мм ракет. Получив разведданные РСЗО может развернуться всего за 3 минуты и в течение 8 секунд дать залп из 16 ракет, которые могут накрыть более 4 гектаров.

В то время как на передовой ВСУ используют собственную новую технику, оккупанты тянут на фронт старые орудия 70-летней давности.