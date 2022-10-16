Новое заявление Маска, "бавовна" в рф и тревожные вести из Китая: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро воскресенья, 16 октября, принесло украинцам как положительные, так и тревожные новости.

"Телеграф" собрал коротко самое главное за вечер и ночь.

Ночные обстрелы

Никополь ночью серьезно обстреляли.

Последствия обстрела Никополя 16.10.2022

В Херсонской области ночью слышали взрывы, а в Запорожской области – дроны-камикадзе.

Илон Маск опомнился

Сначала глава Tesla Илон Маск поднял скандал предложениями "мира" в Украине на условиях россии, после чего отказался финансировать Starlink в Украине, который очень помогает военным и на деоккупированных территориях.

Разразился еще один скандал, после которого Маск заявил: "Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать украинское правительство".

"Ты должен был уничтожить ситхов. Так что ты это сделал. Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", — с юмором поблагодарил его советник председателя ОП Михаил Подоляк.

Тревожные новости из Китая

МИД Китая призвало своих граждан срочно выехать из Украины из-за "серьезной ситуации безопасности".

После этого Си Цзиньпин сделал следующее заявление: "Мы решительно выступаем против сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня" и иностранного вмешательства".

Зима близко

Для российских захватчиков условия зимой будут сложнее, чем для Вооруженных Сил Украины, считает экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес.

"Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинского войска", — заявил он.

"Бавовна" в БНР

Вечером на военном полигоне в Белгородской области рф произошла стрельба, которую позже назвали "терактом".

Предварительно погибли 11 человек, еще 15 пострадали.

Утром губернатор Гладков сделал обращение по этой теме:

Охота на Гиркина

В Украине обещают выплатить $50 тысяч тому, кто возьмет в плен бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова).

На это собрали по $10 тысяч из собственных сбережений активист Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, военный Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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