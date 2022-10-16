Почему не стоит слушать вбросы о мирных переговорах: у Зеленского привели яркие примеры

Запад будет поддерживать Украину до полной победы в войне, считают в Офисе президента

Несмотря на заявления некоторых мировых политиков и попытки российских властей посадить Украину за стол переговоров, не возникает сомнений в том, что Запад останется с нашей страной до полной военной победы, и именно Украина будет решать, как действовать дальше. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, нарративы в публичной плоскости — в частности, о мирных переговорах Киева с Кремлем — звучат совершенно разные, однако руководствоваться нужно исключительно официальными документами. А ни в одном из них не звучало других тезисов, кроме того, что только Украина будет определять, что такое для нее победа, каковы ее объемы и как ее достичь.

В качестве примера заместитель главы Офиса президента привел саммит "Большой семерки", который собрали по настоянию Зеленского, чтоб отреагировать на массированный ракетный удар по Украине со стороны вражеской армии.

"И решение саммита свидетельствует, что есть полная поддержка территориального суверенитета, осуждение последних действий Кремля, желание быть с Украиной до победы. В пункте 10 сказано, что государства G7 готовы говорить об обязательствах по безопасности Украины и с этой целью продолжат расширение поставок оборонной помощи Украине. А в пункте 11 решения отражена формула мира президента Зеленского, о которой он говорил еще на Генассамблее. Там идет речь и о территориальной целостности, и о необходимости наказания для агрессора, и о необходимости помощи в достижении победы", — отметил Игорь Жовква.

Вторым примером поддержки Украины со стороны международных партнеров стала встреча в формате "Рамштайн" в Брюсселе, где группа по Украине говорила о конкретных видах вооружений для ВСУ, в частности, о системах ПВО.

"А вслед за "Рамштайном", собрались министры обороны государств — членов НАТО, где принимал участие и наш министр. Там также говорилось о соответствующих формах помощи. Это еще и конкретные примеры того, что государства Запада будут оставаться до победы с Украиной и наше государство будет само решать, как дальше действовать", — резюмировал Игорь Жовква.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 сделал серьезное предложение в отношении Беларуси, которая обвиняет украинские власти в подготовке вторжения.