Зеленский назвал самые горячие точки на фронте, в которые оккупанты бросили 2 тысячи "зэков" с большими сроками наказания

Украинский лидер призвал бойцов "пополнять обменный фонд" для освобождения из мордора наших героев

Самыми горячими точками на Донбассе являются Соледар и Бахмут, где продолжаются тяжелые бои, в том числе и с привлечением оккупантами "зэков" (заключенных).

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении по итогам 235-го дня войны.

"Ситуация на передовой за минувшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зэков" – они среди наемников именно там", — заявил глава Украинского государства.

Видеообращение президента

Также он добавил, что это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления – их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии.

"Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать россию государством-террористом? Вряд ли", — констатировал украинский лидер.

Также президент отметил на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушко, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за "слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники".

"Отдельно я хочу отметить сегодня те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда… Я благодарю 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тишины, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой", — сказал президент.

Еще одним аспектом, по которому высказался глав государства – это необходимость брать в плен как можно больше российских оккупантов, чтобы возвращать домой защитников, которых удерживают в россии.

"Это очень важно: каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о наших людях, которых удерживают в РФ.

"Мы должны освобождать их и должны освободить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов — как можно больше", — добавил президент.

Напомним, ранее президент Зеленский рассказал, как в армии путина используют мобилизованных.