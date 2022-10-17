Чем Украина и Запад будут отвечать на ракеты и дроны из Ирана: несколько путей противодействия

Какой может быть реакция на ирано-российское сотрудничество, "Телеграфу" рассказал Игорь Семиволос

Украина в ответ на поставку россии иранских дронов и баллистических ракет должна действовать по нескольким направлениям — усиливать собственную противовоздушную оборону, а также апеллировать к западным странам, требуя ужесточения санкций против Тегерана. Еще одним инструментом может быть расторжение Украиной дипломатических отношений с Ираном.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил эксперт Центра ближневосточных исследований AMES Игорь Семиволос.

"Сейчас Украина может реагировать на дроны и ракеты только тем, что будет усиливать свою противовоздушную оборону, чтобы найти самый эффективный способ защиты от этих беспилотников, а также ракет, которые, по утверждению западных источников, будут в ближайшее время поставлены Ираном для россиян. Думаю, главное задача для нас сейчас — в этом направлении нужно приложить усилия. Что касается политических действий, очевидно, во-первых, Украина должна настойчиво обратиться к странам (партнерам, — Авт.), и как минимум эту ситуацию нужно обсудить на уровне Совета Безопасности ООН. Во-вторых, надо призвать к максимальному введению санкций против Ирана. И, в-третьих, действительно быть готовыми к дальнейшему ухудшению дипломатических отношений", — говорит он.

По словам эксперта, по вопросу расторжения дипломатических отношений с Ираном, в данном случае над этим нужно думать, "ведь Украина делает это только в одном случае, когда та или иная страна не признает территориальную целостность".

"Но понижение уровня отношений (с Ираном, — Авт.) происходит и будет происходить дальше", — прогнозирует Семиволос.

Напомним, ранее стало известно, что власти Ирана могут передать российской стороне не только опасные дроны-камикадзе Arash 2, которые считаются значительно мощнее "шахидов", но и баллистические ракеты дальностью от 300 до 700 километров.

Как сообщал "Телеграф", утром 17 октября враг несколько часов подряд атаковал Киев и область дронами.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью, Сумской, Днепропетровской и Одесской областям — пострадали люди, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры.