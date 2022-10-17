Оккупанты перебрасывают технику способную стрелять ядерными зарядами

Хотя технике уже 30 лет, она опасна своими дополнительными возможностями

Как сообщает на своем Телеграмм-канале известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, в Беларуси был замечен железнодорожный состав с САУ "Гиацинт" калибром 152-мм. Как предположил журналист, речь идет о старой технике, скорее всего с баз хранения.

Действительно, в рф из 950 САУ находящихся на вооружении, 850 находятся на базах длительного хранения, поскольку иметь такие мощные пушки все в строю одновременно – было излишним.

САУ "Гиацинт" были разработаны и начали производиться в 1976 году и последняя была произведена 28 лет назад – в 1994 году.

Такой длительный возраст орудий делает их весьма устаревшими на современном поле боя, особенно на фоне САУ и орудий НАТО, которые в массе получают ВСУ. К примеру, дальность стрельбы "Гиацинта" ограничивается 33 км, в то время как САУ НАТО могут бить до 40 км, а с использованием более мощных снарядов и еще дальше.

Еще одним минусом является открытое расположение самого орудия, что лишает расчет какой-либо защиты и делает его легкой мишенью для артиллерии ВСУ, способной бить на большую дальность.

Также сама САУ оснащена довольно неэффективным двигателем, способным гнать установку со скоростью не более 30 км по бездорожью и 60 км по шоссе, что усложняет ее быстрый уход с позиции.

Однако хотя сам "Гиацинт" и явно устарел, он относится к артиллерии, способной стрелять ядерными боеприпасами калибра 152-мм 3БВ3 мощностью 2,5 кт.

Но если не учитывать возможность использования ядерных снарядов, артиллерия ВСУ на голову превосходит оккупантов, особенно с учетом скорого получения еще 32 САУ Zuzana.