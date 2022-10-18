Война переходит в новую фазу: Арестович рассказал, понадобится ли Украине новая волна мобилизации

Война в Украине еще не закончена

Украине может понадобиться мобилизация дополнительных войск, поскольку война переходит в новую фазу, которая простой не будет.

Как рассказал советник Офиса президент Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным, после успеха ВСУ на Харьковском направлении у многих украинцев возникло ложное впечатление, что война происходит далеко и можно расслабится, однако противник нашел способ напомнить, что ничего еще не закончено.

"От нас снова потребуется и мобилизация психологическая, и моральная, и политическая, и войсковая мобилизация, включая волонтеров, которые помогают армии", — сказал он.

При этом он добавил, что набор личного состава в ряды ВСУ "потихоньку продолжается" в настоящее время, однако не исключено, что придется объявлять новую волну мобилизации в ряды украинской армии.

"Если сюда приедет миллион российских мобилизованных, то и нам понадобится мобилизация", — отметил он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв, запланированный на октябрь 2022 года. Кроме того, министр обороны Алексей Резников после этого сообщил, что ВСУ не нуждается в дополнительной мобилизации.