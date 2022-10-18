Оккупанты сгоняют силы на восток: актуальные карты боев в Украине

Враг пытается стягивать силы и на Херсонщине, но там зависит от переправы через Днепр

россия отдает предпочтение психологическому террору в Украине, вместо продвижения на поле боя. Аналитики Института изучения войны отмечают, что с такой схемой действий россиян согласуется атака беспилотников на Киев.

В их отчете указано, что дроны-камикадзе несут в себе большой заряд взрывчатки — 40 кг и их удары могут принести ущерб и убить много людей, не создавая значительных военных последствий. Тем временем в россии продолжают обсуждать возможность наступления украинских военных северо-западнее Сватово.

По уверениям источников из рф в Херсонской области продолжается контрнаступление ВСУ. В украинских источниках указана отработка по уничтожению скоплений техники, кроме Херсонщины и в Запорожской области. На Донеччине оккупанты все еще пытаются прорваться.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Российские военные в ожидании контрнаступления ВСУ в районе Купянска и Сватово. Оккупанты сгоняют технику и людей на линию Сватово — Кременная — Лисичанск и атакуют западнее Кременной, чтобы вернуть позиции между этим городом и Лиманом. Бои идут в районе Торского.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области продолжаются вражеские штурмы. Атаки врага отбили в районе Спорного, Бахмутского, Бахмута, Майорска, Марьинки, Красногоровки, Победы, Невельского. Бахмутское и Авдеевское направление остается самым горячим. Россияне продолжают информационную кампанию фейков в отношении позиций украинских войск в этом районе.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Россияне также заявляют про продолжающиеся контрнаступательные операции в Херсонской области заявили о попытках прорыва в районе Новой Каменки — Дудчаны и Давидового Брода. Украинские военные про операции не распространяются, но в ОК "Юг" сообщили, что украинские позиции в районе Новой Каменки враг пытался обойти диверсионно-разведывательной группой. Попав под стрелковый огонь они убрались восвояси. В отчете Института дополнительно отмечается, что российские войска продолжают восстанавливать переправы через Днепр возле Херсона после последовательных ударов украинских войск по Антоновскому мосту. Продолжается уничтожение россиян на их позициях, скоплений техники и командных пунктов. Такие удары наносились и в Запорожской области. Там Мелитополь принимает и отправляет военной техники рф, став своеобразным хабом. "Усилия Украины по нанесению ударов по районам концентрации российских войск, вероятно, будут усиливаться и становиться более эффективными по мере того, как российские силы будут увеличивать переброску личного состава и военной техники", — отмечается в отчете.

Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", россия стягивает в Беларусь военную технику. Среди них старое вооружение, вероятно, снятое с хранения, но не менее опасное — способное стрелять ядерными зарядами.