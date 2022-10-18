Цель "шахидов", новые обстрелы и катастрофа в рф: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утром вторника, 18 октября, россия продолжает террор населения Украины, однако есть и маленькие поводы для радости.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи.

Обстрелы агрессора

За минувшие сутки по Сумщине было около 300 обстрелов и 3 ракетных удара, пять человек погибли, 14 пострадали, — сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Ночью обстреляли Николаев, после чего город остался без электричества. За ночь над Николаевщиной сбили пять иранских дронов-камикадзе.

Уже утром объявили тревогу в центре Украины и начались взрывы в Кривом Роге.

Угроза "шахидов"

Последние атаки россии иранскими дронами-камикадзе указывают на то, что оккупанты теперь предпочитают психологический террор, а не достижение ощутимых эффектов на поле боя, — к такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW). Пять дронов, нанесших удары по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных на очень большую площадь. Такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая значительных военных последствий.

Однако президент Владимир Зеленский заявляет, что ни одно оружие не сможет сломать украинский народ, понимающий, за что борется и какому злу противостоит.

Угроза из Беларуси

США пока не наблюдают "тревожные" признаки, связанные с размещением войск в Беларуси, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации на поле боя в Украине, — об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

В Штатах также не наблюдают ничего в плане перемещения стратегических самолетов и других средств рф, способных нести ядерное оружие, внутри россии, что могло бы изменить позицию ядерного сдерживания США в Европе.

Обмен пленными

Украина освободила из плена 108 женщин, в том числе 96 военнослужащих и 12 гражданских.

В частности, удалось освободить 35 представительниц ВСУ, 32 защитницы из рядов ВМС, 12 – из Сил терробороны ВСУ, 8 – из Нацгвардии (в том числе 2 из ОЗСП "Азов"), 5 – из Государственной специальной службы транспорта, 4 – из ГПСУ (всего 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов).

Среди освобожденных — 37 женщин, эвакуированных из "Азовстали", а также гражданки, незаконно задержанные в ОРДЛО еще до широкомасштабного вторжения рф за "слишком проукраинскую позицию".

Помощь Украине

Новый пакет военной помощи Украине предоставило правительство Италии, — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что официально отозвал запрос в Пентагон по уплате расходов за использование Starlink в Украине, — ранее он отказался платить за это за счет компании, но после бурного недовольства украинцев пересмотрел решение и согласился и дальше помогать Украине.

"Бавовна" в россии

В Эйске на россии самолет Су-34 упал на 9-этажку, — к утру в результате этого погибли 13 человек, среди которых трое детей. 19 человек пострадали.

Дом в Эйске после авиакатастрофы Су-34

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 237: россия непрерывно терроризирует Украину дронами-камикадзе.