У россиян безумный страх умереть в Украине: Маляр объяснила, почему это пока не помогает нам

Поддержка россиян войны в Украине отражается в том, что путин до сих пор находится у власти

Россияне, воюющие против украинцев уже 237 дней подряд, имеют безумный страх умереть в Украине, однако и дальше поддерживают своего лидера владимира путина. И пока эта поддержка будет продолжаться, а диктатор будет у власти, это будет означать, что население россии так называемой "военной спецоперации" только способствует.

Соответствующую информацию в своем интервью для "Мы — Украина" обнародовала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, у россиян огромный страх гибели в Украине. Они боятся быть уничтожены на украинских землях и это действительно снижает уровень поддержки российского правительства, в частности президента путина.

Она также добавила, что власти россии даже не "брезгуют" уничтожением своего же населения и своих объектов, как военных, так и гражданских. И когда россияне четко отдают себе отчет, что Украина для них — это территория войны и эта война уже доходит до них, тогда эта поддержка власти снижается.

В то же время Маляр не советует украинцам питать какие-либо иллюзии по этому поводу, ведь для Украины это ничто и на войну это никак не влияет.

"Единственным ключевым маркером их поддержки является то, что пути до сих пор остается у власти. И если они (россияне — ред.) это допускают, это значит, что они эту войну поддерживают, и она будет продолжаться ", — пояснила представительница Минобороны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как генерал рассказал о соотношении потерь россиян и украинцев в войне Украины с россией.

Также напомним, что военный эксперт дал прогноз по деоккупации украинцами Херсонщины и избиению оккупантов из областного центра южного региона Украины.