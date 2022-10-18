Иранские дроны у россии заканчиваются: Буданов рассказал, сколько их сбивает Украина

Количество иранских дронов, которыми россия бьет по Украине, ограничено, отмечается глава ГУР МО

Украина в последние недели постоянно подвергается массированным ударам иранскими дронами-камикадзе серии Shahed, которые запускают российские войска. Однако и эти боеприпасы у россиян не бесконечны, да и мощности Ирана для их производства имеют ограничения.

Об этом в интервью для проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара озвучил руководитель Главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов.

Буданов сообщил, что изначально рф заказала у Ирана партию в количестве 1750 дронов, далее последовали новые заказы. "Но скорость их производства и доставки в россию, вы должны понять, это ведь не одномоментный процесс. Они постепенно их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем", — отметил глава ГУР МО.

Он также пояснил, что закупки устройств для противодействия БПЛА наподобие израильских так называемых винтовок для сбивания дронов, не помогут повысить процент их уничтожения.

"К сожалению, это никак не повлияет на эту ситуацию и винтовками здесь вопрос не решишь, нужны серьезные системы ПВО", — сказал Буданов.

При этом глава ГУР МО отметил, что количество систем ПВО, которые поставляются Украине, недостаточно для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу.

"Однако наша отечественная оборонная промышленность работает над решением этого вопроса. Кроме того, мы ищем, где можно купить любые системы ПВО в мире и что-то нам поставляется", — добавил Буданов.

Как сообщалось, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник отмечает, что главная проблема украинской ПВО — это сосредоточие советских единиц техники, отбивающих атаки россиян.