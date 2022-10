“На передовой много женщин, которые весят 45 кг. Есть большой запрос на военную форму для них”: Ирина Никорак – основательница Arm Women Now

Автор проекта по обеспечению одеждой и бельем женщин в ВСУ рассказала "Телеграфу" о тонкостях создания такой формы

Вдобавок к специально разработанной женской форме уже на этой неделе защитницы на передовой начнут получать тактическую форму и термобелье. Она – Made in Ukraine, изготовлена из качественной ткани, с учетом женского телосложения – все для комфорта во время выполнения боевых задач. На очереди у волонтерской организации Arm Women Now – запуск зимнего варианта одежды для женщин-военнослужащих. В рамках проекта #БизнесТелеграф о тонкостях создания военной формы для женщин рассказала основательница Arm Women Now и депутат Киевсовета Ирина Никорак.

"Потребности женщин и мужчин в армии разные, кто бы что ни говорил"

В кабинете автора проекта по обеспечению формой и бельем женщин в ВСУ Ирины Никорак есть формы разных армий – США, Франции, Израиля, Испании, Польши, Великобритании. Они отличаются цветом и камуфляжным видом, тканями и кроем. Есть даже модели для беременных защитниц. Сначала каждый образец был тщательно изучен и разобран на детали в поисках лучших вариантов женской одежды для несения службы в боевых условиях.

– В мае у нас был запрос с фронта на форму для нескольких женщин, – вспоминает Ирина. – Когда мы начали искать, то выяснилось, что ее не то, что невозможно купить, но даже не получится заказать, потому что ни один производитель в Украине ее не отшивал и даже не имел соответствующих лекал. Оказалось, что полевой вариант в украинской армии унифицирован. Но потребности женщин и мужчин в армии разные, кто бы что ни говорил, будто после того, как надеваешь форму, исчезает гендер. Нет, потому что антропометрические показатели женского и мужского тела разные. При этом женщинам в украинской армии выдают мужскую форму даже сейчас. И все время они на собственные средства были вынуждены ушивать и подгонять ее под себя, чтобы было хоть как-то удобнее.

К разработке украинского варианта полевой формы после консультаций с защитницами и должностными лицами ВСУ и Минобороны в рамках проекта Arm Women Now были привлечены конструкторы. Полтора месяца ушло на то, чтобы изготовить тестовые образцы формы. Они почти без изменений ушли в массовое производство.

Перед началом производства волонтеры изучили мировой опыт

– Единственный момент – сначала у нас в брюках были сзади предусмотрены карманы, – приводит пример Ирина. – Военные нас заверили, что их не используют, поэтому они были убраны. В общем брюки – полностью наша разработка. У них более глубокая посадка, чем у мужских, в бедрах они шире, на талии – уже. Кроме прорезиненных элементов, сделали дополнительные фиксаторы. Так что девушки могут скорректировать объем и носить брюки даже без тактического пояса. Также предусмотрены карманы для демперных вставок, внизу на штанинах есть липучки для лучшей фиксации, застежка – молния. Китель же мы сделали полностью по стандартам НАТО. Во-первых, он приталенный, это не для красоты, а для функциональности. Так как если крой прямой, то при надевании бронежилета избыток ткани собирается и мешает. Расстояние от воротника до конца плеча независимо от размера – 15-16 см, есть специальные отверстия для проветривания, предусмотрены "крылья", чтобы была более широкая маневренность в движениях.

Удобно, функционально и ничего лишнего — такова американская форма, говорит Ирина Никорак. Украинский вариант сделали на таком же уровне

Отшивается форма из ткани, изготовленной по технологии рип-стоп, то есть усиленная крепкими нитями, образующими сетку. Благодаря этому любое повреждение (порыв, разрез) остается локальным, нити не сатаются, и дыра не увеличивается в размере. В дополнение к униформе Arm Women Now изготовили подсумок – в нем отправляют комплекты одежды девушкам на передовую.

На переднем плане – брюки, которые носят женщины в США, на заднем – украинский вариант

- Подсумок многофункциональный, — отмечает Ирина. – В сложенном состоянии его можно закрепить на поясе и использовать при необходимости. Например, положить пустые магазины, или бутылку воды, или телефон с повербанком. Также мы разработали тактическое нижнее белье, которое также не было предусмотрено отдельно для женщин. Для нее выбрали ткань с составом 97% хлопка и 3% эластана. Верхнюю часть не делали цельной, потому что девочкам с большим объемом груди может быть тесно. Здесь предусмотрена застежка для регулировки размера и возможность использования специальных поролоновых вставок. Низ – классическая модель. На этой неделе мы получили первые 600 комплектов и еще 500 – термобелья. Они скоро отправятся на передовую.

Так выглядит комплект женской формы украинского производства, ее пакуют в специальный подсумок

"Находимся в режиме нон-стоп по поиску средств для покрытия расходов"

Arm Women Now уже одел в разработанную самостоятельно форму более 300 защитниц. В листе ожидания уже тысячи женщин, дольше всего ждут обладательницы 42-го и 44-го размеров, потому что такие размеры самые ходовые.

- Сейчас у нас достаточно высокий запрос на размер 40, — отмечает Ирина. — Можете представить себе, это девочки, которые весят по 45 кг, они очень хрупкие, но их действительно очень много на передовой. Также есть потребность в 52-54-м размерах. Таким образом, мы расширим размерную сетку с 40-го по 54-й размер включительно. Форму мы подбираем по параметрам – обхватам груди, талии, бедер, которые наши защитницы указывают, заполняя гугл-форму на сайте https://armwomennow.com/. У нас сейчас есть не только единичные, но и массовые заказы от подразделений на 50, 100, 150 комплектов. Кстати, в очередной большой партии формы мы предусмотрим и разные ростовки в каждом размере, потому что были поначалу замечания из-за коротких брюк и рукавов.

Тактическое белье – еще одна разработка Arm Woman Now

По словам Ирины, в настоящее время волонтерская организация пытается оптимизировать вопросы производства, дополнительно ища исполнителей заказа. Ведь задействованные сейчас предприятия в Хмельницкой области страдают от отключения электроэнергии из-за массированных атак врага. Важным для непрерывности процесса есть и финансирование.

- Себестоимость комплекта формы – 60 долларов, тактического белья – ориентировочно 10, термобелья – 15, – уточняет Ирина. – Передаем мы их девушкам бесплатно, так что находимся в режиме нон-стоп по поиску средств для покрытия расходов. Для этого проводим различные активности, например аукцион, на который лоты нам предоставляют звезды шоу-бизнеса и известные украинцы. Присоединились Святослав Вакарчук, MONATIK, Даша Астафьева, Надя Дорофеева, группа "Бумбокс", альпинистка Ира Галай, художница Соня Морозюк. В День защитников и защитниц влиятельные блогеры сделали посты о нуждах женщин на фронте и запустили сбор донатов на дополнительные комплекты формы. Также мы фандрейзим в европейских странах и в Америке.

Ирина подчеркивает, что Arm Women Now ставит перед собой цель – максимально быстро одеть в удобную форму всех женщин, которые сейчас на фронте. Речь идет о примерно 7 тыс. защитниц, а всего в армии задействовано в десять раз больше женщин.

- Мы передавали форму девушке, которой чуть за двадцать, – она старшина на корабле. Есть женщины артиллеристки, снайперы, танкисты, разведчицы, морпехи, то есть перечень специальностей, в которых они задействованы, очень велик, – отмечает Ирина. – Они уже несколько месяцев в достаточно сложных условиях выполняют задачи. Я ими восхищаюсь, и обеспечение их удобной военной формой – это наименьшее, что мы можем для них сделать.

Основной посыл проекта – форма имеет значение, говорит Ирина Никорак

По словам Ирины, в последнее время в социальных сетях появилась информация и о других инициативах по пошиву женской формы, среди них "Женское ветеранское движение". Но главное, отмечает основательница организации Arm Women Now, чтобы стандарт полевой формы для защитниц был принят на уровне государства и производство, равно как и мужской формы, заказывалось и финансировалось по линии Минобороны.

– В ближайшее время передаем несколько десятков комплектов формы для проведения официального тестирования на базе учебного центра ВСУ, – уточняет Ирина. – Возможно, специалисты улучшат или изменят что-то в наших моделях, но наши наработки мы готовы передать для дальнейшего использования. В общем моя амбициозная цель – создать в Украине культуру, когда все производители будут отшивать женскую форму, и не только форму, а все, в чем нуждаются женщины в армии.

– Более 50 тысяч украинских женщин служат в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это повара, медики, пресс-офицеры, танкисты, артиллеристки и даже есть уникальная инструктор по глубоководному военному дайвингу, — говорит Анастасия Блыщик, журналистка, солдат Изюмского отдельного батальона территориальной обороны ВСУ. — И будто 50 тысяч звучит мощно. И будто каждый имеет право на женскую форму. Но! В армии ее попросту нет. За 8 лет российско-украинской войны почему-то этот вопрос не стал актуальным.

И кто-то скажет: какая разница?! Надели мужскую — и вперед. Так и есть. Надеваем. Стягиваем себя ремнем. Китель висит. Брюки напоминают шаровары. А попробуйте сходить в туалет в бронике, а потом снова себя затянуть тем ремнем!

Благо я случайно наткнулась на проект Arm Women Now. Волонтеры взялись за пошив женской формы. Женщинам, которые "на нуле", высылают бесплатно. Несмотря на то, что я тоже близко от врага, от бесплатной отказалась. За брюки и китель заплатила 2200 грн. Это очень низкая цена.

Созданная по специальным лекалам форма сидит идеально, доказывает фото Анастасии Блыщик

Я волновалась, что мне пришлют форму, которая не подойдет. Но нет, села на меня, как родная. Длина брюк – идеальная, китель четко на плечах. И главное — не надо себя стягивать ремнем. Надеюсь, что скоро эту форму начнут выдавать всем женщинам. Мы достойны, будучи здесь, чувствовать себя комфортно.

Фото автора, Ирины Никорак и Анастасии Блыщик