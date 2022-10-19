Целая схема: Арестович рассказал, когда Украина разберется с иранскими дронами

От западных партнеров регулярно поступают запрашиваемые станции противодействия беспилотникм

Украина уже через несколько недель сможет быть более подготовленной к вероятным атакам иранскими беспилотниками-"шахидами" со стороны российских оккупантов. По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, сейчас военные в нашей стране развернули полную схему по борьбе с подобной техникой врага.

Обещание насчет того, что в скорейшее время проблема с БПЛА будет решена, прозвучало от чиновника в очередном выпуске программы правозащитника Марка Фейгина на YouTube.

Арестович подчеркнул, что сейчас Украина делает упор на получение от множества союзников специальных станций противодействия беспилотным аппаратам. Более того — видя последствия массированных атак на нашу страну, партнеры дают их "фактически мгновенно". Работа подобной техники является весьма эффективной.

Пока же ВСУ приходится использовать своих лучших зенитчиков, которые отслеживают воздушные цели. Он отметил, что многие из них проявляют недюжинную внимательность, ведь умудряются отражать практически все атаки "шахидов" на большие города.

В ближайшее время, отметил Арестович, в Украине появится целая схема по борьбе с БПЛА. Она будет включать не только зенитную артиллерию, но и прожектора, специальные посты надзора, а также связь для оповещения всех участников этой цепочки.

"Мы в течение нескольких недель справимся с этой проблемой, а до этого будем сбивать их обычным способом", — резюмировал представитель Офиса президента.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об иранских Shahed-136 и чем они могут быть опасны для украинцев.

Также мы делились мнением ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, который в общих чертах обрисовал, каким образом можно сбить "мопед" самостоятельно.