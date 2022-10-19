Оккупанты атаковали на Харьковщине: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты пытаются не пропустить украинские войска в их движении вперед

Вражеские обстрелы Украины не прекращаются — страдают объекты инфраструктуры и жилые дома. Враг на фронте тем временем пытается вернуть утраченные позиции в Харьковской области.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, такие попытки успехом не увенчаются. В Херсонской области россияне судорожно готовятся к контрнаступлению ВСУ — появились заявления о перевозке коллаборантов на другой берег Днепра.

Украинские военные тем временем методично уничтожают склады боеприпасов и линии коммуникации на юге Украины. Что касается Донецкой области — то район Бахмута, Соледара и Авдеевки продолжает оставаться точкой ожесточенных боев.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враги заявляют, что пытаются вернуть позиции в районе Купянска и якобы провели атаку вокруг Киселевки (к юго-востоку от Купянска). Примечательно, что украинские и российские источники заявили про обстрел Котляровки со стороны россиян, южнее Киселевки, а это значит, что ВСУ могли продвинуться к юго-востоку от Купянска до этого района.

Как отмечают аналитики, росвойска провели атаку в Харьковской области на Огирцево, ее отбили. Это может значить продолжение наступательных операций вблизи границы с рф (2 км от нее находится населенный пункт). "Учитывая нынешнее постоянно ухудшающееся состояние российских наступательных возможностей в Украине, маловероятно, что российские войска добьются каких-либо успехов в этом районе", — пишут эксперты.

К западу от линии Сватово-Кременная россияне могут продолжать оборонительные операции. Они проводят наземные атаки в западной части Луганской области, чтобы отвоевать позиции в районе Северодонецка и Лисичанска.

Карта контрнаступления на северо-востоке Украины

В районе Бахмута и Авдеевки продолжаются атаки россиян. Враг хочет захватить Бахмут до конца месяца, но эксперты сомневаются в том, что им удастся это сделать.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В россии заявляют, что отразили российскую атаку уже в 20 км к северо-западу от Херсона. Называются также и другие места, где якобы пытались прорваться ВСУ — в районе Мылово, в сторону Брускинского. Подтверждений этому нет. Украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям и складам боеприпасов — на воздух взлетели три склада в Бериславском и Баштанском районах.

Отмечается, что ограниченная логистика через Крым сохранится несколько месяцев — к декабрю демонтируют пролеты моста. Из-за досмотра и состояния полотна на Крымском мосту — серьезные пробки.

Карта контрнаступления на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", про панику оккупантов на юге свидетельстве то, что гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил про "перемещение" жителей правого берега Днепра на левобережную часть. Но причиной может быть не мнимая забота о гражданах или даже военная целесообразность — за добровольным переселением может последовать принудительная депортация с конкретной целью.