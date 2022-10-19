Выезд из Украины отдельных категорий мужчин: кто из них все же имеет ограничение

От конкретной записи в документах может зависеть решение пограничников

С началом полномасштабной войны россии против Украины была объявлена всеобщая мобилизация, а значит ограничен выезд за границу многим категориям мужчин до окончания военного положения. Есть группы людей, которые испытывают проблемы со здоровьем, то есть должны иметь право покинуть страны. Однако не все так просто.

Что касается мужчин, которые временно непригодны к военной службе, то им разрешен выезд за пределы Украины при наличии документов, подтверждающих его такое право. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в ст. 23 определяет, что не подлежат призыву на военную службу во время общей мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или, согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие военно-учетные документы по ТЦК и СП с отметкой/записью "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время" не могут выехать за пределы Украины, поскольку такой категории лиц не предусмотрено частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в которой определен кто не подлежит призыву на военную службу. Об этом отмечалось неоднократно в Государственной пограничной службе Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, для мужчин, имеющих задолженности перед банками и кредиты, выезд за границу ограничен. Эксперт четко объяснила, имеют ли право пограничники выпускать таких особей.