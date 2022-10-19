Чем Украине отражать атаки дронов: генерал подчеркнул важный нюанс

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", как противостоять новой воздушной угрозе

То, что российская федерация активно продолжает закупать у Ирана опасные дроны-камикадзе, вызывающие многочисленные разрушения гражданских зданий и критической инфраструктуры в Украине, вынуждает идти на жесткие шаги. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. А охота на дроны становится в Украине чуть ли не национальной, хоть и не совсем правомерной, "забавой".

О том, почему россия в очередной раз сменила тактику войны в Украине, а также – как эффективно противостоять атакам ракет и беспилотников, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Атака ракет и дронов: что надо понимать о новой тактике россиян

"Уже более недели, начиная с 10 октября, мы переживаем массированные воздушные атаки со стороны россиян с использованием ракет и дронов. Это явно не является ответом на подрыв Крымского моста, как пытается подать российская пропаганда. Подобные действия агрессора связаны, прежде всего, с желанием путина изменить ситуацию на фронте в свою пользу. Потому он идет на откровенно террористические методы – массированные удары по энергетическим объектам, по гражданской инфраструктуре с целью склонить официальный Киев к переговорам", – поясняет генерал Романенко.

По его словам, новую российскую тактику войны реализует генерал Суровикин, который назначен командующим группировки российских войск в Украине. При этом он остается командующим воздушно-космическими войсками рф.

"Суровикин активно применяет эти войска с учетом своего предыдущего опыта службы в Чечне и Сирии. Именно он с 10 октября реализует в Украину новые путинские указания, получив карт-бланш на применение всего вооружения, кроме оружия массового поражения", – подчеркивает военный эксперт.

В последнее время, продолжает Игорь Романенко, против нас активно используются барражирующие снаряды – так называемые дроны-камикадзе, полученные россиянами от иранцев.

"Дело в том, что современного высокоточного оружия у рф с начала широкомасштабного вторжения стало значительно меньше. Осталось, по некоторым данным, 25-30% разного типа. А получив иранские дроны, россияне активно их применяют, – рассказывает генерал. – Причем дроны и разведывательные, и ударные. Наиболее распространенные – БПЛА Shahed 136. Боевая часть их в 10 раз меньше, чем у ракет (до 40 кг против 400). Но поскольку эти дроны используются массированно, несколько по одному объекту, им удается преодолевать нашу систему ПВО. Среди прочего, она использует для борьбы с дронами средства радиоэлектронной борьбы. Но те имеют определенную зону охвата. Потому туда противник направляет один-два дрона, а остальные обходят данные маршруты".

Система наведения на дронах не точная, инерциальная, отмечает Игорь Романенко. Но для ориентировки в пространстве используется российская глобальная система спутниковой навигации – Глоннас.

"Всё это, – констатирует эксперт, – приводит к тем последствиям, которые известны. Согласно данным руководства Украины, с 10 октября противник уничтожил практически треть наших электростанций. Был и другой ущерб, гибли и гибнут люди".

Чем отражать опасность с неба

По словам генерала, уничтожать дроны можно и нужно зенитным, артиллерийским, пулеметным огнем на малых высотах. А также комплексами ближнего действия, что и осуществляется.

"И по всем показателям эффективность нашей ПВО – довольно высока. Речь о 60-70 и более процентах уничтоженных целей. Но те, что прорвались, конечно, наносят урон. Снижая потенциал нашей энергетики", – отмечает эксперт.

Противник, подчеркивает он, старается лишить украинские города электроэнергии, воды, тепла. Воздействуя также на военные объекты.

"Противодействие Украины такого рода воздушному нашествию усиливается, благодаря приобретаемому опыту. Есть уже дроны, сбитые крупнокалиберными пулеметами, даже стрелковым оружием", – напоминает Игорь Романенко.

Эффективны в борьбе с нашествием дронов, продолжает эксперт, и комплексы, которые к нам завозятся. И которые в перспективе будут завозиться. В первую очередь, речь об уже поступившей батарее IRIS-Т немецкого производства, об американо-норвежских зенитно-ракетных комплексах NASAMS. Также известно, что после террористических ракетных и дроновых атак россиян нам решили поставить испанский противотанковый ракетный комплекс Toledo и французский ЗРК Crotale.

"В свою очередь, россияне, как уже известно, договариваются с Ираном о поставках баллистических ракет малой и средней дальности. Это комплекс Fateh-110 с дальностью до 300 км и аналогичный класс "земля-земля" Zolfaghar (до 700 км)", – рассказывает генерал.

Это вдобавок к уже применяемым беспилотникам Mohajer-6, Shahed-136, а также БПЛА-камикадзе Arash 2, которые также хотят приобрести россияне.

"Ракеты баллистические, высокоскоростные. Для борьбы с ними нужны очень дорогие противоракетные комплексы, как американские Patriot последней модификации PAC-3. Возможно, французские противобаллистические комплексы Mamba с ракетой Aster 30. Есть в Израиле четырехслойная система ПВО. Кроме того, две израильские батареи "Железного купола" находятся в США. И если бы Израиль согласился, американцы могли бы нам их передать. Возможно, Израиль пойдет нам навстречу в связи с действиями Ирана и снимет ограничения на поставки вооружения в Украину. Есть надежда на канадские противодроновые системы", – отмечает Игорь Романенко.

Вопрос в том, акцентирует он, чтобы к нам всё поставлялось быстро и в нужном количестве.

"Известны, к примеру, шестиствольные системы "Вулкан" – оптические, полуавтоматические, достаточно эффективные. Но надо, чтобы они заходили к нам быстрее, чтобы наши воины на них споро и эффективно обучались, чтобы всё это скорее внедрялось, помогая закрыть украинское небо. Это широкоспекторная работа, которую следует постоянно проводить с союзниками, при этом надеясь на собственные силы и постоянно повышая свой потенциал в борьбе с воздушной угрозой", – резюмирует генерал.