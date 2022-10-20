Бьют по школам: россияне разбомбили учебные заведения в двух регионах

Россияне в отчаянии наносят удары по любым местам

Российские захватчики продолжают атаки дронами и ракетами по территории Украины. Кроме того, что они значительно повреждают критическую инфраструктуру, целью для себя они избрали также учебные заведения. Так, в ночь на 20 октября оккупанты нанесли удары по Николаеву и Запорожской области. Там они повредили образовательные учреждения.

Об атаке россиян в Николаеве сообщила пресс-служба ОВА в Фейсбуке. Как отмечается, в город залетели иранские дроны. Насколько сильно повреждено само учебное заведение, неизвестно.

"Ночью, 20 октября, враг снова атаковал Николаев ударными беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию. Также в результате возникли два пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы. Без жертв и пострадавших", — говорится в сообщении.

В Офисе Президента Украины предоставили детали по Запорожской области. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко рассказал в своем Telegram-канале, что утром, 20 октября, была обстреляна школа в поселке городского типа Камышеваха. Точной информации о пострадавших и погибших нет.

"Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха. Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Эти изверги обязательно будут наказаны", — отметил Тимошенко.

Пгт Камышеваха Запорожской области

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Институте изучения войны считают, что российские оккупанты могут ударить по большой ГЭС. Это приведет к масштабным разрушениям и гибели людей, но, по мнению россиян, замедлит наступление ВСУ.