Проблемы с интернетом: на Киевщине кардинально упал уровень подключения, в чем причина

Большое количество киевлян имело ограниченный доступ в Интернет

В Киевской области уже произошло первое веерное отключение электроэнергии в результате массированных обстрелов россиянами объектов инфраструктуры. Стало известно, что там существенно снизился уровень подключения к Интернет-сети.

Об этом стало известно из данных компании Netblocks, опубликованных на их странице в Twitter. Согласно информации графика, подключение к сети упало до 81% от обычного уровня в Киеве, до 62-63% в Буче и Броварах, 69% — в Ирпене.

"Показатели показывают, что украинская энергетическая компания "Укрэнерго" ввела первый из графика пошаговых отключений электроэнергии в Киевской области, при этом подключение к сети упало до 81% от обычного уровня в Киеве; эта мера стала результатом нападений россии на инфраструктуру", — говорится в сообщение сервиса.

Показатели подключения к Интернету

Как сообщал "Телеграф" ранее, ДТЭК опубликовали графики отключения электроэнергии в Киевской области на четверг, 20 октября. Все районы и улицы разделены на три очереди.

Кроме того, украинцам рассказали, где искать информацию о плановом отключении электричества в своей области.