Кремлевские пранкеры разыграли Пашинского, но путинская пропаганда снова прокололась: о чем речь

В начале октября россияне под видом Дениса Шмыгаля пытались позвонить по телефону гендиректору Baykar, но разговор сорвал ГУР

Российские пранкеры Вован и Лексус, небезосновательно связываемые с кремлем, разыграли главу ассоциации оборонных предприятий Сергея Пашинского. Пранкеры представились бывшим послом США в россии Майклом Макфолом и сумели записать провокационный разговор, в ходе которого бывший нардеп критикует некоторые вооружения для Украины, раскрывает определенные конфиденциальные данные по обороне и утверждает, что идеального оружия не существует. Сам нардеп пока никак не комментировал подлинность видео.

На опубликованной записи Пашинский якобы говорит, что вокруг турецких беспилотников Bayraktar много коррупции, и это действительно больше пиар-проект. Также он утверждает, что в первые дни войны львиная доля турецких БПЛА, вероятно, была сбита.

Волна фейков и неудачная попытка позвонить в Baykar

После этого кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовал фейковый скриншот от имени гендиректора Baykar Халюка Байрактара, датированный 18 октября, где тот в стиле Илона Маска сердито советует Пашинскому идти воевать самому. Но есть одно, но — на настоящей странице Халюка Байрактара никакого упоминания о Пашинском нет.

Соловьев опубликовал фейковый скриншот

Наверное, россияне обиделись на отказ турецкой стороны поставлять эти беспилотники в рф. В начале октября Главное управление разведки Минобороны заявило, что сорвало провокацию российских пранкеров, пытавшихся поговорить Халюком Байрактаром от имени официальных лиц Украины, а именно премьера Дениса Шмыгаля. Тогда спецслужбы страны-оккупанта попытались использовать технологию deepfake для создания фальшивого видео. Целью этой акции была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией.

Как на самом деле дроны демилитаризуют российскую технику на миллионы долларов

Инсайды Пашинского, высказанные в критической манере, о недостатках определенных видов вооружений кремлевские пропагандисты мгновенно подали как предательство растиражировали по Telegram-каналам с заголовком "Тайны оборонки Украины". Однако тезис о том, что у любого вооружения в ходе эксплуатации находят какие-то недостатки, не указываемые в маркетинговых описаниях изделий, не является новым.

Еще в июле глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников приглашал производителей оружия из стран-партнеров протестировать вооружение на поле боя с рф. Он подчеркивал, что Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном и от такого сотрудничества выиграют все, кроме россии. Производители — от того, что оружие тестируется в условиях реальной войны, Украина же заинтересована в получении современных систем для защиты от врага.

"Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация", — сказал Резников.

На самом же деле турецкие боевые беспилотники Bayraktar демилитаризуют технику россиян на десятки миллионов долларов и выполняют на поле боя еще и психологические функции. Прежде всего, это моральная поддержка для бойцов Сухопутных войск, уверенных, что их поддерживают в воздухе. Россияне же боятся применения дронов.

БПЛА Bayraktar TB2

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал о поражении в течение 3 дней (с 31 августа по 2 сентября) двумя Bayraktar 10 единиц техники стоимостью 26,5 млн. дол. Это: 8 танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 млн. долл.), 1 САУ "Акация" (1,6 млн долл.), БМП (0,6 млн долл.), гаубица (0,3 млн долл.). Кроме того, были повреждены еще пять вражеских танков Т-72 и одна БМП. Таким образом две единицы вывели из строя 16 вражеских единиц. Ни один из "Байракторов" не был даже поврежден.

А на этом видео показано, как Bayraktar TB2 уничтожает российский Т-72 в Херсонской области в сентябре 2022:

Издание The Times в статье процитировало старшего офицера военной разведки с позывным "Одесса", который был оператором Bayraktar TB2 и заявил, что благодаря БПЛА удалось остановить наступление на Киев. Удачные действия осенью позволили приостановить наступление на черниговском и киевском направлениях.

Более того, турецкая компания собирается построить в Киевской обл. завод по производству дронов. Площадь предприятия будет свыше 30 тыс. квадратных метров, а для работы наймут более 300 украинских инженеров и техников.

Проект завода Baykar в Киевской области

На заводе будут производить не только Bayraktar TB2, но и более тяжелые Akinci, вероятно, истребители "Kizilelma" и другую продукцию.

Сейчас в двух турецких БПЛА используют украинские двигатели — МС-500 и Аи-450 для "Akinci" и "Kizilelma" из Аи-25. Baykar уже завершила сборку второго прототипа ударного БПЛА "Kizilelma". Первый полет будет осуществлен уже в 2023 году.

Отдельно следует отметить, что "Байрактар" стал символом несокрушимости и сопротивления украинского народа. Его имя носит радиостанция, а в честь беспилотников записывают песни. Важным моральным фактором стал проект "Народный Байрактар", организованный волонтером Сергеем Притулой. Тогда "бедные" украинцы за считанные дни скинули на покупку "Байракторов" более 600 миллионов гривен. Турецкий производитель оценил волю украинцев и решил подарить нам сразу три птички. На собранные деньги приобрели доступ к спутнику, который помогает в режиме реального времени следить за ситуацией на фронте.

Также следует подчеркнуть, что компания Baykar сотрудничает не только с государством Украина, но и с Фондом "Вернись живым", который также занимается поставками вооружения для украинских защитников. Очевидно, ревность кремля и желание вбить клин между турками и украинцами и мотивировали фсбшных пранкеров запустить такую провокацию.