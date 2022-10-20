Почему россия хочет "убить" зерновое соглашение: экс-глава МИД рассказал о поднятии кремлем ставок

Павел Климкин прокомментировал "Телеграфу" мотивы очередной истерики рф вокруг дронов и зерна

Угрозами разорвать с Украиной зерновое соглашение россия пытается поднимать ставки, чтобы увеличивать свои требования в противостоянии с Украиной, поэтому сохраняются угрозы перекрытия зернового коридора из-за действий рф.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, оценивая новое резонансное заявление российского представителя в Организации Объединенных Наций (ООН).

Как стало известно, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш сообщил, что в Украину должны отправиться специалисты, которые установят, какими дронами российская армия бьет украинскую инфраструктуру. В ответ заместитель постоянного представителя россии при ООН Дмитрий Полянский заявил, что рф может пересмотреть сотрудничество с организацией. Дипломат также пригрозил: если его предупреждение не прислушиваются, москва может отказаться от продления зернового соглашения, которое позволило возобновить экспорт сельхозпродукции из украинских портов.

"Это не позиция, а просто стандартная такая российская игра. Я здесь не вижу ничего, что нужно комментировать. На самом деле это типичная игра россии. Конечно есть (угроза для зерновой сделки, — Авт. ), они передавали письма из своего МИДа с (соответствующими, — Авт.) требованиями в адрес ООН и всегда будут требовать больше. И чем дальше, тем больше они будут требовать, чтобы она не оставалась, понимая, что поражает зерновой коридор, который достаточно важен для мировых рынков. Поэтому можно ожидать, что они будут пытаться сейчас "убить" зерновое соглашение, чтобы поднять ставки вокруг этого. Это совершенно понятно", — подчеркивает Павел Климкин.

По его словам, позиция Украины в ответ должна быть очевидной — Киев должен активно вовлекать в ситуацию вокруг зернового соглашения президента Турции Реджепа Тайиипа Эрдогана, а также "должны привлекать ООН и говорить о том, что россия теперь реально всех морит голодом".

"Это же стоит говорить в странах западного мира. Это должна быть кампания — и политическая, и неполитическая. То есть противодействие здесь также абсолютно понятно", — добавляет экс-министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские коккупанты уже на следующий день после подписания их властями зернового соглашения нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы. Именно в этом инфраструктурном объекте находится зерновой терминал, откуда до Черного моря должны были отправиться корабли с продовольствием.

22 июля Украина в турецком Стамбуле подписала договоренности по разблокированию трех наших портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза зерна и других продуктов. Это соглашение не акт доброй воли россиян, а вынужденная уступка оккупантов после провала с островом Змеиный.

Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

Отметим, ранее в россии уже нашли еще один повод, чтобы расторгнуть зерновое соглашение с Украиной. Это произошло после взрыва на Крымском мосту.

Информацию о том, что россия попытается не выполнять условия зерновой сделки и захочет ее сорвать, ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" также сообщал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар.