Отключения света: "Укрэнерго" срочно обратилась к жителям Киева и четырех областей

Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии. Иначе могут начаться веерные отключения света по ранее установленным графикам.

Об этом заявили на странице в Фейсбуке НЭК "Укрэнерго". Как отмечается, электросеть до сих пор слишком загружена в центральных регионах, поэтому сотрудникам инфраструктуры труднее работать.

"В центральных областях Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе. Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии!"

Они подчеркнули, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Офисе Президента Украины обратились к украинцам с просьбой ограничить использование электроэнергии. Они заявили, что отключения света могут затронуть все области.