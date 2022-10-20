Понадобится ли Украине новая волна мобилизации после призыва в рф: объяснил полковник

Сейчас в армии Украины служит почти миллион человек

После объявления в россии частичной мобилизации многих украинцев стало интересовать, понадобится ли дополнительный призыв и нашей армии. Мотив понятен — полномасштабная война продолжается уже восемь месяцев, угрозы серьезны, и без потерь на фронте не обходится. Однако, по словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, пока ВСУ не нуждается в официальном "пополнении" через объявление дополнительной мобилизации.

Об этом военнослужащий заявил в эфире "5 канала", передает "Телеграф". Добавим, что всю ответственность за принятие решений насчет вероятных новых волн призыва в ряды армии берет исключительно политическое и военное руководство страны. Какие планы у наших "главных", Сергей Череватый говорить не берется.

Сейчас же, по его словам, Украину защищает около миллиона человек, которые работают в различных силовых структурах. Спикер Восточной группировки ВСУ уверен: это далеко немаленькое количество.

"Для армии, которая обороняется — это вполне приличная цифра", — подчеркнул он.

Также Череватый акцентировал внимание на том, то даже если дополнительная мобилизация в Украине будет объявлена, это явно будет проводиться в соответствии с законодательством, а сами призывники будут проходить должную подготовку. Словом, таких проблем, как в россии, в нашей стране явно не будет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие выплаты и льготы получают украинские военные, защищающие целостность нашего государства.

Помимо этого мы объясняли, могут ли во время мобилизации забирать в армию безработных граждан.