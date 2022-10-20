Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап

Favbet Foundation передал ВСУ оснащенный для условий фронта Ford Range

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал вооруженным силам Украины еще один пикап для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Оснащенный для условий фронта Ford Ranger передан подразделению, которое выполняет боевые задачи на территории Донецкой области.

Вместе с авто бойцы получили вещи первой необходимости и продукты от жителей Блиставицкой громады Киевской области.

Как сообщалось, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.