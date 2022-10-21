Катастрофа вселенского масштаба: Данилов рассказал о последствиях вероятного удара рф по Каховской ГЭС

Если рф решится на удар по плотине, то это станет катастрофой вселенского масштаба

На фоне опасений по поводу вероятного удара россиян по Каховской ГЭС, Украина уже на следующем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего будет рассматривать этот вопрос, однако к любому развитию событий она точно готова.

Соответствующую информацию в пятницу, 21 октября, во время очередного выпуска всеукраинского телемарафона озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что план действий в случае подрыва плотины со стороны россиян будет рассмотрен уже на ближайшем заседании.

По его словам, Украина четко отслеживаю все действия врага по Каховской ГЭС. Также он добавил, что при условии, что россия все же решится ударить по плотине, АР Крым останется без водоснабжения на годы.

"Если они взорвут Каховскую плотину, то вопрос водоснабжения Крыма закроется раз и навсегда. Его восстановить невозможно будет 5-7 лет. Мы сегодня имеем информацию, что там делает враг. И речь сейчас не об электричестве, речь сейчас о страшных вещах. Это будет авария вселенского масштаба, если они примут такое решение. Если они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит", – пояснил Данилов.

Кроме того, представитель СНБО добавил, что из Каховской ГЭС Украина электроэнергию не получает уже определенный промежуток времени.

Следует добавить, что, согласно данным Главного управления разведки, оккупанты заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас проводят там минирование шлюзов и опор дамбы.

Разведчики установили, что россияне предусматривают вероятность быстрого освобождения Силами Обороны Украины правобережной части Херсонщины и решили подготовить ряд терактов на этом направлении. В частности, враг планирует совершить подрыв ГЭС, для чего на прошлой неделе занимался дополнительным минированием шлюзов и опор. На дамбе расположены 2 военных тентованных "Камазы" без водителей. Разведчики убеждены, что оба транспортных средства полностью наполнены взрывчаткой.

"На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", — отмечают в ГУР.

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