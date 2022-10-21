Обучали россиян управлять дронами: в Украине ликвидировали иранцев

Иранские дроны приносят немало проблем гражданской инфраструктуре Украины

Иран продолжает отрицать поставку своих беспилотников россии для ударов по Украине, но известно, что иранские инструкторы тренировали россиян в Крыму. Для части из них это закончилось закономерно — они погибли от ударов ВСУ.

По данным The Jerusalem Post, которые ссылаются на неназванного украинского чиновника, речь идет про 10 иранцев. Их ликвидировали на прошлой неделе.

Про то, что иранцы обучают россиян в Крыму сообщали как американские, так и украинские официальные лица. Также сообщалось, что иранские инструкторы были завезены на территорию оккупированной Херсонской области. Они не только учат россиян использовать дроны-камикадзе "Шахед-136", но и отслеживают запуск беспилотников по украинским гражданским объектам.

Ранее советник офиса президента Алесей Арестович сообщил, что по инструкторам из Ирана наносили удар дважды. Имеются ли ввиду удары повлекшие смерть 10 инструкторов неизвестно, но как выразился политик "если артиллерия попадает в место, где они ночуют, то обычно там случаются смерти". "Телеграф" сообщал, что в ВСУ ликвидируют не только инструкторов, но и вражеских "птичек" — результативность увеличивается.