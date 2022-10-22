Готовятся к уличным боям? В Херсоне заметили подозрительную активность россиян

Они готовятся как к боевым действиям, так и к бегству

В Украине продолжается 241 день полномасштабного вторжения российской федерации. Оккупанты, уже поняли, что наступление Вооруженных сил Украины неизбежно, и начали грабить, переодеваться в местных жителей и готовиться к обороне. В частности, такие ситуации происходят в Херсоне и в городах оккупированной Запорожской области.

Об этом сообщил спикер Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун. По его словам, большинство жителей Херсона уже уехали, поэтому российская армия начала полноценно готовиться к приходу ВСУ. К тому же, свою традиционную практику мародерства они не оставляют.

"По имеющейся информации, город Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", — отметил спикер.

Кроме того, захватчики проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала. В городе Энергодар Запорожской области российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

Александр Штупун о ситуации на фронте

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь на 21 октября вблизи Антоновского моста были ликвидированы российские пропагандисты. Вероятно, они убегали из города с награбленным.

Также в городе Энергодар заметили странную активность оккупантов — они начали вывозить имущество и, возможно, готовиться к бегству.