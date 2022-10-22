Самоходные гаубицы НАТО на вооружении украинской армии: как они помогают на поле боя (видео)

Применяют это оружие иногда даже как ПВО

Италия стала одной из стран, которая также обеспечивает Украину вооружением в борьбе с российскими захватчиками. Военная помощь от нее в мае позволила Вооруженным силам Украины овладеть новыми 155-мм самоподвижными гаубицами FH70.

О том, как украинские войска применяют их в боях, показали и рассказали в издании "Радио Свобода". Как отмечается, FH70 – это самоходная гаубица, которую с 1969 года разрабатывали Великобритания и Германия, а позже к числу разработчиков присоединилась и Италия. В целом гаубица находится на вооружении армий Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и других стран.

Проект этой установки должен был заменить американскую 155-мм гаубицу M114. Разработчики планировали сделать гаубицу, которая будет иметь высокую скорость стрельбы и необходимый минимум времени для развертывания.

Среди целей гаубицы – минометные расчеты, танки, БТР, БМП, командные пункты врага и т.д. и даже средства противовоздушной обороны. В частности, в видео издания утверждают, что военные били по враждебному минометному расчету.

"Если, например, там минометные взводы или танки, то это может быть расстояние 15-16 км, если "Бук" — это уже 25-26 км, он прячется, не будет сидеть на передке и ждать нас", — рассказывает боец 44-й отдельной артиллерийской бригады с позывным "Моряком".

FH70 состоит из нескольких частей: из артиллерийской части, люльки с противооткатным устройством и с механизмом, заряжающим снаряды. Система позволяет стрелять со скоростью шесть выстрелов в минуту, то есть по выстрелу каждые десять секунд. В общей сложности в обслуживании гаубицы должны участвовать 8 человек. Одна из особенностей гаубицы FH70 – наличие бортового двигателя, позволяющего ей самостоятельно двигаться со скоростью до 16 км/ч.

Еще одно преимущество этой гаубицы – достаточно высокая точность: "Первый снаряд падает около цели 50-60 м, с такой точностью можно со второго выстрела попадать в цель".

ВСУ применяют FH70 в боях

Как сообщал "Телеграф" ранее, одним из самых дальнобойных орудий, находящихся на вооружении ВСУ, является ракетный комплекс "Ольха". Он разработан в Украине, а характеристики имеет даже кое-где лучше HIMARS.