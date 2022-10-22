Надежда Васина: "вещь, пока доезжает из Киева сюда, на Донбасс, становится золотой"

Известная украинская гимнастка Надежда Васина уже давно волонтерит на Донбассе

Помощь жителям Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области – один из моментов волонтерской деятельности известной спортсменки Надежды Васиной. Гимнастка, которая считается самой гибкой артисткой Украины, отмечает, что большинство людей радуется в прифронтовой зоне элементарным вещам. Хотя есть и те, кто не доволен помощью. Об этом и поддержке военных волонтер говорит в материале Gazeta.ua.

За годы поездок на Донбасс у Надежды Васиной уже выработался алгоритм – сначала она встречается с военными, которым он передает помощь. Впоследствии в их сопровождении ездит по прифронтовым городам и селам. Спортсменка говорит, что с начала полномасштабного вторжения их не узнать.

- Та же Авдеевка – это город на первой линии фронта – где-то за километр уже стояли рашисты, – отмечает Надежда. – Но там были классные парки, скверы, велодорожки, теннисные корты, футбольное поле, пляж, ночные клубы! Представляете? При том, что там время от времени что-то прилетало, а люди даже не спешили вставлять окна, которые им выдавали. Сейчас Авдеевки нет, она разрушена. Когда я была на Донбассе в сентябре, меня туда даже не пустили.

Большинство жителей этого донецкого города перебрались в ближайшие населенные пункты, где есть уцелевшие дома. Именно там люди и находят убежище. Конечно, потеряв все собственное имущество, они нуждаются в помощи.

- На этот раз гнала ребятам Джип Чероки, полностью его загрузила теплыми вещами для местных жителей, — говорит Надежда. – И вот подходит одна женщина, спрашивает, может ли взять пуховик, отвечаю, что можно. А она дальше: "Боже, а тут еще и шапочка тоже красная, а можно и ее, чтобы был комплект?" — "Да, конечно!" И она всем показывает и так радуется, что у нее вещи будут одного цвета, а у нее – внимание! – больше ничего нет. Собственный дом разрушен, и она живет в чужой заброшенной хате. Люди в целом в тяжелом эмоциональном состоянии.

Надежда добавляет, что пытается поддерживать в первую очередь сознательных жителей Донбасса, потому что есть и те, у кого пророссийские настроения. В этом она полагается на местных патриотов, которые помогают ей выяснить потребности людей и закрывать их адресно.

- У меня нет такого, что ты выгрузил где-то все в деревне и уехал, — подчеркивает Надежда. – Нет, люди приходят, выбирают вещи, примеряют, чтобы точно пользоваться. А все они разные, кому мало, кто чем-то недоволен и это понятно, что им хочется больше внимания. С другой стороны, не все отдают себе отчет, что вещь пока доезжает из Киева сюда, на Донбасс, становится золотой. Потому что груз нужно сначала собрать (в этом полагаюсь на Светлану Легкую – моего продюсера в хорошие времена, возглавляющего благотворительный фонд "Светлый"), потом найти машину, заправить, гнать ее целый день через блокпосты. Это постоянный стресс.