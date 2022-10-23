Охотники за "Аллигаторами": в ответ на атаки врага бойцы ВСУ уничтожили два ударных вертолета оккупантов

В результате боев противник потерял в течение боевых суток 47 солдат, 2 танка и противотанковый ракетный комплекс

Несмотря на попытки врага сломить боевой дух украинцев ударами по энергетической инфраструктуре, наши воины оказывают рашистам мощное сопротивление, благодаря чему обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается под контролем ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

"Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведения мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава", — сообщили украинские воины.

Отмечается, что днем 22 октября рашисты нанесли три авиаудара вертолетами, на что зенитчики ВСУ сбили две вражеских ударных "вертушки" "Аллигатор", а украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и техники.

В результате ударов противник потерял:

47 солдат;

2 танка;

Реактивную систему залпового огня "Град";

противотанковый ракетный комплекс;

16 единиц автобронетанковой техники;

4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.

Кроме этого, были повреждены 3 вражеских единицы авто-бронетехники и самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С".

В целом потери врага – на лицо.

"Мы несгибаемы, едины и мы – Победители!" – резюмируют украинские воины.

Сообщение ОК "Юг"

Напомним, что, согласно информации американских военных аналитиков, оккупанты отходят с западной части Херсонской области. Они вывозят на левый берег Днепра оккупационные администрации, боеприпасы, военную технику. Одновременно с техникой вывозят и гражданских, используя их в качестве щита.