Укр

Охотники за "Аллигаторами": в ответ на атаки врага бойцы ВСУ уничтожили два ударных вертолета оккупантов

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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ВСУ "приземлили" ударный вертолет рашистов Новость обновлена 23 октября 2022, 04:12
ВСУ "приземлили" ударный вертолет рашистов

В результате боев противник потерял в течение боевых суток 47 солдат, 2 танка и противотанковый ракетный комплекс

Несмотря на попытки врага сломить боевой дух украинцев ударами по энергетической инфраструктуре, наши воины оказывают рашистам мощное сопротивление, благодаря чему обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении остается под контролем ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

"Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных, проведения мероприятий по эвакуации государственных учреждений и руководящего состава", — сообщили украинские воины.

Отмечается, что днем 22 октября рашисты нанесли три авиаудара вертолетами, на что зенитчики ВСУ сбили две вражеских ударных "вертушки" "Аллигатор", а украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и техники.

В результате ударов противник потерял:

  • 47 солдат;
  • 2 танка;
  • Реактивную систему залпового огня "Град";
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • 16 единиц автобронетанковой техники;
  • 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.

Кроме этого, были повреждены 3 вражеских единицы авто-бронетехники и самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С".

В целом потери врага – на лицо.

"Мы несгибаемы, едины и мы – Победители!" – резюмируют украинские воины.

Сообщение ОК "Юг"

Напомним, что, согласно информации американских военных аналитиков, оккупанты отходят с западной части Херсонской области. Они вывозят на левый берег Днепра оккупационные администрации, боеприпасы, военную технику. Одновременно с техникой вывозят и гражданских, используя их в качестве щита.

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#Украина #Война #ВСУ #ОК "Юг"