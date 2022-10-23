Ночные обстрелы и возможный удар по Кремлю: 5 новостей, которые вы могли пропустить

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро воскресенья, 23 октября, для многих украинцев вновь выдалось не только холодным, но еще и тревожным.

"Телеграф" собрал главные новости за вечер и ночь.

Ночные обстрелы

Ночью были слышны взрывы в Кременчуге, Николаеве, Днепропетровской области. Также есть сообщения, что было громко в Запорожской области.

В районе Никополя обстреляли Марганецкую общину, обошлось без жертв. Также там сбили вражеский беспилотник.

Мир должен ударить по Кремлю в случае удара по Офису президента в Киеве

Если россия нанесет ядерный удар по Офису президента Украины, мир должен ответить ударом по центру принятия решений в рф, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Если ты так сделаешь, ты должен знать: через секунду, уже несмотря на последствия твоего удара, будет удар по центру принятия решений у тебя, в твоем государстве", — заявил президент.

Удары по энергетической инфраструктуре

Россияне пытаются заставить власти Украины применить дополнительные ресурсы для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры вместо того, чтобы направить их на контрнаступление на востоке и юге, — считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Тем временем Зеленский призывает и дальше экономить электричество, минимизировать использование приборов, потребляющих много энергии, особенно в часы пиковой нагрузки.

На россии горячо

В Перми произошел серьезный взрыв на государственном предприятии – местном пороховом заводе. По предварительным данным, погибли по меньшей мере два человека, еще несколько могли оставаться под завалами.

Байден остается?

Действующий глава США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Он готов идти на выборы в 2024 году.

Ранее на готовность участвовать в выборах президента США 2024 года намекал экспрезидент Дональд Трамп.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции.Война — день 242: оккупанты бегут из Херсона, но продолжают террор дронами и ракетами.